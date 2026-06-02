El perfil criminal de Heber Argueta, cabecilla del grupo que asesinó a policías en Corinto

Las investigaciones de las autoridades hondureñas identifican a Heber Noé Argueta Zavala como el principal líder de la organización criminal conocida como “Los Argueta”, una estructura transnacional que opera en la frontera entre Honduras y Guatemala y que ha sido vinculada al asesinato de cinco agentes policiales ocurrido en Corinto, Omoa, Cortés.
Argueta, de nacionalidad hondureña y residente en Corinto, figura como uno de los objetivos de las fuerzas de seguridad debido a su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el contrabando de mercancías y armas, así como otros delitos transfronterizos.
De acuerdo con las investigaciones de agentes antidrogas, la organización “Los Argueta” se estableció hace varios años en territorio guatemalteco y posteriormente expandió sus operaciones hacia la zona fronteriza de Corinto, donde mantiene una fuerte presencia criminal.
Las autoridades sostienen que la estructura estaría ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de la región. Según los informes, Heber Argueta sería el encargado de coordinar operaciones entre Honduras y Guatemala.
Asimismo, la banda es considerada por los organismos de seguridad como el brazo operativo de Hugo Roberto Galdámez Cabrera, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y actividades ilícitas en ambos países.
El nombre de Argueta cobró relevancia tras los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo, cuando agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ingresaron a una vivienda en Corinto con el objetivo de realizar un supuesto decomiso de al menos 100 kilos de cocaína que, según las investigaciones, estarían vinculados a la organización criminal.
Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos dentro de la vivienda, donde murieron dos presuntos integrantes de la estructura. Entre ellos estaría un hijo de Heber Argueta, circunstancia que, según las pesquisas, provocó una reacción violenta por parte del cabecilla y sus seguidores.
Los informes indican que cerca de 150 personas vinculadas a la organización rodearon a los agentes policiales, lograron someterlos y posteriormente los trasladaron a otro lugar. Las investigaciones señalan que los uniformados fueron asesinados y que sus cuerpos fueron desmembrados, mientras que uno de ellos fue incinerado.
La Secretaría de Seguridad atribuye a la estructura de “Los Argueta” el asesinato del subcomisario Lester Josué Amador Herrera y de los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez, uno de los casos más impactantes registrados recientemente contra miembros de la fuerza pública.
Actualmente, las autoridades hondureñas aseguran tener plenamente identificadas a 17 personas relacionadas con la organización, incluido Heber Noé Argueta Zavala, mientras continúan los operativos y las investigaciones para capturar a los responsables y desarticular una de las estructuras criminales más peligrosas que operan en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.