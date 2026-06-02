El perfil criminal de Heber Argueta, cabecilla del grupo que asesinó a policías en Corinto

El nombre de Argueta cobró relevancia tras los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo, cuando agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ingresaron a una vivienda en Corinto con el objetivo de realizar un supuesto decomiso de al menos 100 kilos de cocaína que, según las investigaciones, estarían vinculados a la organización criminal.