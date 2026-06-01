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"Venía tirando fuego": Aterrador relato de sobreviviente de accidente en Villa Nueva

“Venía haciendo zig zag, sin frenos y tirando fuego”, relató una sobreviviente del fatal accidente ocurrido en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Venía tirando fuego: Aterrador relato de sobreviviente de accidente en Villa Nueva
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El fatal accidente protagonizado por una volqueta que se quedó sin frenos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa continúa dejando historias de dolor y angustia entre quienes presenciaron uno de los hechos más trágicos registrados recientemente en la capital.
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La tragedia, que de manera preliminar ha dejado siete personas fallecidas y más de 11 heridas, ocurrió cuando el pesado vehículo perdió el control y embistió varios automotores, negocios y viviendas ubicadas a la orilla de la calle, provocando una escena de destrucción que movilizó a decenas de socorristas y cuerpos de emergencia.
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Entre los sobrevivientes se encuentra una mujer que observó de cerca el recorrido de la volqueta antes del impacto y que aún conmovida narró los instantes de terror que vivió mientras el vehículo descendía sin control por la vía.
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“Venía y agarró el primer taxi y cuando agarró el primer taxi yo creí que se había metido en la primer llantera, pero cuando el taxi dio vuelta y se vino a meter aquí donde agarró estos carros. Solo agarró un taxi que está allá y luego se vino a meter con estrumbo porque venía haciendo zig zag la volqueta, venía sin freno la volqueta. Venía ya tirando fuego. Fue cuando agarró el estruendo y agarró todas las tres casas”, expresó la sobreviviente.
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Las declaraciones reflejan el caos que se apoderó de la zona cuando los vecinos comenzaron a percatarse de que el conductor no podía detener la unidad pesada.
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Testigos coinciden en que la volqueta descendía a gran velocidad, impactando todo lo que encontraba a su paso.
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De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, provocando que el conductor perdiera completamente el control.
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Durante su recorrido, la unidad chocó contra varios automóviles y terminó impactando estructuras donde se encontraban personas realizando sus actividades cotidianas.
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Tras el fuerte estruendo, residentes del sector corrieron para intentar ayudar a los afectados, mientras otros buscaban desesperadamente a familiares y vecinos entre los escombros. Los gritos de auxilio y las escenas de desesperación marcaron los primeros minutos posteriores al accidente.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Sistema Nacional de Emergencias 911, Policía Nacional y otras instituciones se desplazaron rápidamente al lugar para rescatar a las víctimas atrapadas y brindar asistencia médica a los lesionados.
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