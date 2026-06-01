"Venía tirando fuego": Aterrador relato de sobreviviente de accidente en Villa Nueva

“Venía y agarró el primer taxi y cuando agarró el primer taxi yo creí que se había metido en la primer llantera, pero cuando el taxi dio vuelta y se vino a meter aquí donde agarró estos carros. Solo agarró un taxi que está allá y luego se vino a meter con estrumbo porque venía haciendo zig zag la volqueta, venía sin freno la volqueta. Venía ya tirando fuego. Fue cuando agarró el estruendo y agarró todas las tres casas”, expresó la sobreviviente.