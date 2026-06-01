"Venía tirando fuego": Aterrador relato de sobreviviente de accidente en Villa Nueva

El fatal accidente protagonizado por una volqueta que se quedó sin frenos en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa continúa dejando historias de dolor y angustia entre quienes presenciaron uno de los hechos más trágicos registrados recientemente en la capital.
La tragedia, que de manera preliminar ha dejado siete personas fallecidas y más de 11 heridas, ocurrió cuando el pesado vehículo perdió el control y embistió varios automotores, negocios y viviendas ubicadas a la orilla de la calle, provocando una escena de destrucción que movilizó a decenas de socorristas y cuerpos de emergencia.
Entre los sobrevivientes se encuentra una mujer que observó de cerca el recorrido de la volqueta antes del impacto y que aún conmovida narró los instantes de terror que vivió mientras el vehículo descendía sin control por la vía.
“Venía y agarró el primer taxi y cuando agarró el primer taxi yo creí que se había metido en la primer llantera, pero cuando el taxi dio vuelta y se vino a meter aquí donde agarró estos carros. Solo agarró un taxi que está allá y luego se vino a meter con estrumbo porque venía haciendo zig zag la volqueta, venía sin freno la volqueta. Venía ya tirando fuego. Fue cuando agarró el estruendo y agarró todas las tres casas”, expresó la sobreviviente.
Las declaraciones reflejan el caos que se apoderó de la zona cuando los vecinos comenzaron a percatarse de que el conductor no podía detener la unidad pesada.
Testigos coinciden en que la volqueta descendía a gran velocidad, impactando todo lo que encontraba a su paso.
De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, provocando que el conductor perdiera completamente el control.
Durante su recorrido, la unidad chocó contra varios automóviles y terminó impactando estructuras donde se encontraban personas realizando sus actividades cotidianas.
Tras el fuerte estruendo, residentes del sector corrieron para intentar ayudar a los afectados, mientras otros buscaban desesperadamente a familiares y vecinos entre los escombros. Los gritos de auxilio y las escenas de desesperación marcaron los primeros minutos posteriores al accidente.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Sistema Nacional de Emergencias 911, Policía Nacional y otras instituciones se desplazaron rápidamente al lugar para rescatar a las víctimas atrapadas y brindar asistencia médica a los lesionados.