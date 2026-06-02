"He-Man" regresa al cine apostando a la nostalgia y a su esencia

La llegada de una nueva versión cinematográfica de "He-Man y los Amos del Universo" representa mucho más que el regreso de una de las franquicias más populares de los años ochenta. La producción dirigida por Travis Knight apuesta por rescatar los elementos que convirtieron al héroe de Eternia en un fenómeno cultural, al tiempo que busca conectar con una audiencia contemporánea.
Uno de los detalles más recordados de la serie animada original era la tradicional moraleja que aparecía al final de cada episodio. Tras enfrentarse a monstruos, villanos y situaciones imposibles, He-Man dedicaba unos segundos a compartir una enseñanza con los espectadores, una característica que el equipo creativo decidió conservar en esta nueva adaptación.
“Era un aspecto divertido de esas caricaturas. Veías a He-Man golpeando a alguien con todo durante toda la historia y al final te daba la moraleja del episodio. Pero fue parte de la base de donde surgió todo esto. Fue una gran parte de su personaje y una gran parte del personaje que adoramos en la película”, explicó Knight.
El cineasta reveló que él y el guionista Chris Butler consideraron esencial rendir homenaje a ese legado. “Definitivamente queríamos tener ese momento, el consejo de vida, la moraleja de la historia al final de la película. Era importante para nosotros rendir homenaje a eso”, afirmó.
Para Knight, la permanencia de He-Man a lo largo de varias generaciones se debe precisamente a los valores que representa. “La película es, fundamentalmente, sobre empatía, amistad y esperanza. Particularmente considerando lo tóxico que puede ser el ambiente que respiramos hoy en día y lo tóxicas que pueden llegar a ser las personas unas con otras, creo que todos podríamos usar un recordatorio de que un poco de empatía es algo bueno. He-Man siempre ha sido un recordatorio de eso”.
Esa dimensión emocional también se refleja en el trabajo de Nicholas Galitzine, quien interpreta al príncipe Adam antes de transformarse en el héroe más poderoso del universo. Según el actor, la historia explora el conflicto interno de un personaje que lucha por encontrar su lugar entre dos mundos.
“Adam realmente lucha con su identidad. Lo difícil es que no se siente completamente él mismo cuando está en Eternia y tampoco cuando está en la Tierra. Pero la historia trata de abrazar todas las partes de uno mismo. Su vulnerabilidad es muy importante para él y también lo es la confianza que desarrolla como hombre”, comentó el protagonista.
Uno de los momentos más significativos para Galitzine fue recrear la icónica transformación del personaje. “Este es un hombre que ha sido descartado por muchas personas durante toda su vida, constantemente minimizado por quienes lo rodean. Decir esas palabras y creer que tiene poder dentro de sí y que realmente importa fue algo que sentí profundamente a nivel emocional”, expresó sobre la famosa frase: “¡Por el poder de Greyskull!”.
La nostalgia también desempeñó un papel fundamental durante el rodaje. Knight recordó que tenía apenas ocho años cuando descubrió al personaje y reconoció que dirigir la película fue como revivir una parte de su infancia. “Lo amé absolutamente. Así que realmente sentí que era un niño otra vez jugando en el arenero con mis figuras de acción de He-Man, sólo que ahora había dobles de acción musculosos y un enorme estudio cinematográfico detrás de mí”.
Esa misma conexión emocional fue compartida por Idris Elba, quien forma parte del elenco. “Yo tenía esos juguetes, tenía esos juegos imaginarios. Cuando me puse el vestuario y entré al set pensé: ‘Wow, esto estaba en mi imaginación cuando era niño y ahora está aquí’. Fue una dimensión muy hermosa para mí como actor”. Por su parte, Camila Mendes aseguró que el universo visual de la producción terminó despertando en ella una nostalgia inesperada pese a no haber crecido viendo la caricatura original. El director sostiene que el principal desafío fue equilibrar el homenaje a los seguidores históricos sin excluir a quienes descubrirán la franquicia por primera vez. “Queríamos honrar lo que vino antes porque amo sinceramente a estos personajes y este mundo. Pero al mismo tiempo no estamos haciendo una película sólo para los fans. Estamos haciendo una película para todos”.