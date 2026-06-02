"He-Man" regresa al cine apostando a la nostalgia y a su esencia

Esa misma conexión emocional fue compartida por Idris Elba, quien forma parte del elenco. “Yo tenía esos juguetes, tenía esos juegos imaginarios. Cuando me puse el vestuario y entré al set pensé: ‘Wow, esto estaba en mi imaginación cuando era niño y ahora está aquí’. Fue una dimensión muy hermosa para mí como actor”. Por su parte, Camila Mendes aseguró que el universo visual de la producción terminó despertando en ella una nostalgia inesperada pese a no haber crecido viendo la caricatura original. El director sostiene que el principal desafío fue equilibrar el homenaje a los seguidores históricos sin excluir a quienes descubrirán la franquicia por primera vez. “Queríamos honrar lo que vino antes porque amo sinceramente a estos personajes y este mundo. Pero al mismo tiempo no estamos haciendo una película sólo para los fans. Estamos haciendo una película para todos”.