Disney y Pixar suman a Bizarrap al elenco de voces de ‘Toy Story 5’

El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de ‘Toy Story 5’, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje. De esta manera, se une a Bad Bunny como una de las figuras destacadas que forman parte del filme.
El argentino, ganador de cuatro Premios Grammy Latino, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado 'Santa de Jardín', que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado el lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.
El personaje del creador de las ‘Bizarrap Sessions’ compartirá una escena con el juguete ‘Pizza con anteojos’, cuya voz es interpretada por Bad Bunny, según la misma fuente.
Esta será la primera participación de Bizarrap en una producción cinematográfica de gran formato. Paralelamente, el artista continúa lanzando música y participando en festivales de América Latina.
En su cuenta de Instagram, Bizarrap agradeció la oportunidad con este posteo:
"Soy la voz de “santa de jardín”, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capitulo 42 Gracias @disney x la oportunidad".
La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, tiene previsto su estreno el próximo 19 de junio. El filme marcará el regreso del vaquero Woody a la franquicia.
En la imagen, el actor estadounidense y miembro del reparto Tom Hanks posa con el personaje de Woody en el evento de lanzamiento de 'Toy Story 5' en el Odeon Luxe de Leicester Square, Londres, Gran Bretaña, el 28 de mayo de 2026. La película se estrena en cines el 19 de junio de 2026. (Reino Unido, Londres) .
El estreno ha generado expectativa por la incorporación de nuevos personajes y desafíos dentro de una narrativa que combina comedia y aventura. En la imagen, los personajes de Toy Story, Jessie, Woody y Buzz Lightyear, durante el evento de lanzamiento de 'Toy Story 5' en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres.
Asimismo, la banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.
La cantante posteo en su cuenta de Instagram imágenes referentes a la canción que escribió para la banda sonora de la película y este mensaje: "Es una historia de *juguete* ¡Lo sabías! Mi nueva canción original "I Knew It, I Knew You" para Disney y @pixar’s @toystory 5 será tuya el 5 de junio".
"Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story".
"Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verlo en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces solo lo sabes, ¿verdad? Puedes reservar ahora exclusivamente en mi sitio web y ver Toy Story 5 en cines el 19 de junio".