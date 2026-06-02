Real Madrid cierra su primer fichaje y Florentino avisa: "Tiene un acuerdo"

El Real Madrid ya se prepara para un nuevo capítulo tras otro fracaso en la temporada: alista su primer fichaje y esto informan sobre el acuerdo.
Aunque Florentino Pérez se encuentra en proceso electoral, la institución blanca no para y ya empieza a planificar la siguiente campaña.
La inminente llegada de Mourinho ha devuelto la ilusión a parte de la afición, pero antes de hablar de su regreso el cuadro blanco ya tiene su primer refuerzo.
Y es que, a lo largo de la temporada, el Real Madrid sufrió múltiples bajas en la zona defensiva, por lo que esta es un área que iban a priorizar en el mercado de fichajes para reforzarla.
Asimismo, las salidas de David Alaba y Dani Carvaja, obligaron al Real Madrid a buscar a su primer refuerzo y ya está confirmado: llegaría como agente libre y esto informa Fabrizio Romano.
Hablamos del defensa central Ibrahima Konaté, francés que confirmó su salida del Liverpool después de cinco años al no haber llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato.
Pese a que el Liverpool tenía la intención de renovar al central francés, no han llegado a un punto en común para ello por las pretensiones económicas de Konaté.
Tras quedar libre, y pese al interés de otros grandes de Europa, Konaté y Real Madrid habrían llegado a un acuerdo para que forme parte de la plantilla.
"¡El Real Madrid tiene un acuerdo verbal con Ibrahima Konaté!", confirmó Fabrizio Romano sobre el primer refuerzo de la institución blanca.
Según revela, se firmará un contrato por cuatro años y todo dependiendo de si Florentino Pérez es reelegido, que salvo una sorpresa, continuaría en su cargo.
Por su parte, Marcos Benito informó que Konaté puso en pausa las ofertas de Arabia Saudí por el Real Madrid. De concretarse, este sería el primer fichaje para la próxima campaña.
Asimismo, medios como AS y Mundo Deportivo detallan que el fichaje de Konaté es del agrado de Mourinho.
El fichaje podría hacerse oficial después de que se celebren las elecciones a la presidencia y todo depende de la continuidad de Florentino Pérez.
De concretarse su fichaje, Konaté sería compañero de sus compatriotas Kylian Mbappé, Tchouaméni y Camavinga.
Por el momento, Konaté se encuentra concentrado con la Selección de Francia, que ya se alista para el Mundial 2026.