Tragedia: Muere exfutbolista tras terrible accidente; UEFA deja mensaje

Desde el FC Copenhague también expresaron sus condolencias: "Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de nuestro ex jugador Marios Oikonomou. Durante su estancia en Copenhague, Marios se ganó el respeto y la admiración de compañeros de equipo, personal y seguidores por igual. Será recordado no sólo por sus contribuciones en el campo, sino también por la persona que estaba fuera de él".