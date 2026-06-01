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Tragedia: Muere exfutbolista tras terrible accidente; UEFA deja mensaje

Luto: Confirman muerte de reconocido exfutbolista en Europa y esto informan sobre lo que pasó tras el accidente. UEFA lanza comunicado.

Tragedia: Muere exfutbolista tras terrible accidente; UEFA deja mensaje
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El fútbol está de luto. Este lunes el mundo del deporte ha quedado conmocionado luego de confirmarse el triste fallecimiento de un exfutbolista.
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El jugador tuvo su paso por equipos de la Serie A como el Bologna, Cagliari, Bari, SPAL y Sampdoria.
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Hablamos de Marios Oikonomou, exdefensor que tuvo un trágico final tras perder la vida en un terrible accidente de tránsito en el que se vio involucrado. ¿Qué fue lo que pasó?

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El jugador griego intentó luchar por su vida, pero finalmente no lo pudo conseguir.
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El accidente se dio el pasado 23 de mayo cuando chocó con un auto que intentaba dar marcha atrás mientras conducía su scooter.
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Marios Oikonomou estuvo varios días en cuidados intensivos tras llegar en estado crítico.
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El jugador había sufrido graves lesiones en la cabeza en sus anteriores equipos por lo que fue operado de urgencia.
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Sin embargo, no pudo superarlo y terminó perdiendo la batalla. La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol y la UEFA emitió un mensaje.
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"En nombre de la comunidad del fútbol europeo, estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del exinternacional griego Marios Oikonomou a la edad de 33 años", comenzaron en su comunicado.
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"Nuestros pensamientos y sinceras condolencias van dirigidos a su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los que le conocieron", expusieron.
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Oikonomou disputó seis partidos con Grecia y disfrutó de una distinguida carrera en Italia con clubes como Bologna, Cagliari, Bari, SPAL y Sampdoria. También participó en la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.
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Su último equipo fue el Oikonomou, pero también estuvo en equipos de Grecia como AEK de Atenas. El equipo también dejó sus mensajes de condolencias.
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Marios se encontraba en cuidados intensivos desde la semana pasada tras las graves lesiones en la cabeza y haber pasado por una intervención neuroquirúrgica.

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Desde el FC Copenhague también expresaron sus condolencias: "Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de nuestro ex jugador Marios Oikonomou. Durante su estancia en Copenhague, Marios se ganó el respeto y la admiración de compañeros de equipo, personal y seguidores por igual. Será recordado no sólo por sus contribuciones en el campo, sino también por la persona que estaba fuera de él".
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En la Serie A tampoco se quedaron atrás y lanzaron un comunicado: "Expresa sus condolencias por el fallecimiento de Marios Oikonomou y extiende su más sentido pésame a su familia en este triste momento".
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