Honduras entrenó en Houston: imágenes de Keyrol, Dereck presente y las ausencias

La Selección de Honduras realizó este lunes 1 de junio su primer entrenamiento en Houston de cara al amistoso ante Argentina previo al Mundial 2026.
La delegación catracha realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
De los 24 jugadores que están presentes en Houston, solamente el futbolista Darlin Mencía se encuentra con problemas físicos.
La Selección de Honduras solamente tendrá el enfrentamiento contra Argentina en esta fecha FIFA.
Luis Ortiz, Edrick Menjívar y Alex Güity son los porteros elegidos por José Francisco Molina para luchar por un lugar en la meta catracha.
El entrenador español busca su primer triunfo con la Bicolor, pero antes tendrá un duro desafío ante la vigente campeona del mundo, Argentina.
Cabe destacar que en su debut, igualó 2-2 ante Perú y este será su segundo compromiso como estratega de la Bicolor.
La escuadra catracha cuenta para esta Fecha FIFA con varios de sus legionarios, uno de ellos Luis Palma.
Las bajas hasta los momentos en las prácticas son los delanteros Erick "Yío" Puerto y Alenis Vargas.
Dereck Moncada nuevamente fue convocado por Molina. El juvenil acaba de firmar por el FC Lugano de Suiza.
Moncada vive una nueva experiencia con la Selección de Honduras, en donde buscará ganarse un lugar en la ofensiva de la H.
Uno de los nuevos rostros en la absoluta es la presencia de Keyrol Figueroa, actual jugador de las inferiores del Liverpool e hijo del capitán Maynor Figueroa.
Keyrol vive su primera experiencia con la Selección de Honduras y se alista para el amistoso ante Argentina.
"Creo que cuando me vean jugar y como con la camisa, eso va a cambiar mucho de cómo la gente piensa de mí y de mis decisiones. Yo hice mis decisiones por mis sentimientos, lo que era mejor para mí", expuso el jugador tras decidir representar la camiseta de la Selección de Honduras.
La escuadra catracha puede marcar una nueva era con la presencia en cancha de Dereck Moncada y Keyrol Figueroa
Keyrol fue una de las novedades en la convocatoria de la Selección y también intentará meterse en el esquema de José Francisco Molina.
Argentina y Honduras se enfrentarán este sábado 6 junio en el Kyle Field de College Station, Texas.