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Honduras entrenó en Houston: imágenes de Keyrol, Dereck presente y las ausencias

Así fue el primer entreno de Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras, Dereck Moncada presente y las ausencias.

Honduras entrenó en Houston: imágenes de Keyrol, Dereck presente y las ausencias
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La Selección de Honduras realizó este lunes 1 de junio su primer entrenamiento en Houston de cara al amistoso ante Argentina previo al Mundial 2026.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
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La delegación catracha realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
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De los 24 jugadores que están presentes en Houston, solamente el futbolista Darlin Mencía se encuentra con problemas físicos.
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La Selección de Honduras solamente tendrá el enfrentamiento contra Argentina en esta fecha FIFA.
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Luis Ortiz, Edrick Menjívar y Alex Güity son los porteros elegidos por José Francisco Molina para luchar por un lugar en la meta catracha.
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El entrenador español busca su primer triunfo con la Bicolor, pero antes tendrá un duro desafío ante la vigente campeona del mundo, Argentina.
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Cabe destacar que en su debut, igualó 2-2 ante Perú y este será su segundo compromiso como estratega de la Bicolor.
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La escuadra catracha cuenta para esta Fecha FIFA con varios de sus legionarios, uno de ellos Luis Palma.
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Las bajas hasta los momentos en las prácticas son los delanteros Erick "Yío" Puerto y Alenis Vargas.
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Dereck Moncada nuevamente fue convocado por Molina. El juvenil acaba de firmar por el FC Lugano de Suiza.
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Moncada vive una nueva experiencia con la Selección de Honduras, en donde buscará ganarse un lugar en la ofensiva de la H.
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Uno de los nuevos rostros en la absoluta es la presencia de Keyrol Figueroa, actual jugador de las inferiores del Liverpool e hijo del capitán Maynor Figueroa.
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Keyrol vive su primera experiencia con la Selección de Honduras y se alista para el amistoso ante Argentina.
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"Creo que cuando me vean jugar y como con la camisa, eso va a cambiar mucho de cómo la gente piensa de mí y de mis decisiones. Yo hice mis decisiones por mis sentimientos, lo que era mejor para mí", expuso el jugador tras decidir representar la camiseta de la Selección de Honduras.
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La escuadra catracha puede marcar una nueva era con la presencia en cancha de Dereck Moncada y Keyrol Figueroa
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Keyrol fue una de las novedades en la convocatoria de la Selección y también intentará meterse en el esquema de José Francisco Molina.
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Argentina y Honduras se enfrentarán este sábado 6 junio en el Kyle Field de College Station, Texas.
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