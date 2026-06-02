"Mamá, yo no hice nada": sicario y "robamotos" llora al ser capturado

Uriel Arturo “N”, alias “El Tata”, fue reaprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, México, luego de que se ejecutara una nueva orden de captura en su contra por el delito de tentativa de homicidio.
De acuerdo con información divulgada por el periodista Carlos Jiménez, el joven de 19 años abandonaba un centro penitenciario tras enfrentar un proceso por presunta posesión de arma de fuego y droga, cuando fue interceptado por agentes ministeriales que lo esperaban para notificarle la nueva acusación.
Según los reportes, al percatarse de que sería detenido nuevamente, su comportamiento cambió de forma repentina. Testigos señalaron que comenzó a llorar y a pedir ayuda a sus familiares al conocer que no recuperaría la libertad. "Mamá, yo no hice nada", se escucha decir a "El Tata" en uno de los videos mientras es aprehendido por agentes policiales.
Las investigaciones identifican a Uriel Arturo “N” como presunto líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas en la alcaldía Gustavo A. Madero y municipios del Estado de México. Las autoridades sostienen que el grupo estaría integrado principalmente por jóvenes y menores de edad.
Entre los hechos que se le atribuyen figura un asalto ocurrido el 21 de mayo, cuando presuntamente habría utilizado un arma de fuego para intimidar a una víctima y despojarla de su motocicleta. Además, es señalado por un incidente registrado el 24 de mayo en la colonia Laguna Ticomán.
De acuerdo con la investigación, durante un altercado vial, el imputado habría disparado contra un vehículo particular, hiriendo a un menor de 13 años. Este hecho derivó en la acusación por homicidio en grado de tentativa que motivó su reaprehensión.
Las autoridades también investigan publicaciones en redes sociales donde el joven presuntamente exhibía armas, equipo táctico y vehículos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.
Por ahora, Uriel Arturo “N” permanecerá bajo custodia mientras continúan las diligencias judiciales y se determina su situación legal por los delitos que se le imputan.