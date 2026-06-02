"Mamá, yo no hice nada": sicario y "robamotos" llora al ser capturado

Según los reportes, al percatarse de que sería detenido nuevamente, su comportamiento cambió de forma repentina. Testigos señalaron que comenzó a llorar y a pedir ayuda a sus familiares al conocer que no recuperaría la libertad. "Mamá, yo no hice nada", se escucha decir a "El Tata" en uno de los videos mientras es aprehendido por agentes policiales.