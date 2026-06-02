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Horóscopo de hoy, 2 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Tendrás que aprender a relativizar algunas de esas cosas para progresar.

Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si no tienes compañía sentimental, sería importante en estos momentos que decidas con qué tipo de personas quieres tener una relación estable y con qué objetivos; hasta que no llegue este momento no la encontrarás.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tiendes a angustiarte con detalles de la vida diaria que no tienen ninguna importancia, y no ves en perspectiva lo que realmente deberías preocuparte.
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La nostalgia podría hoy teñir tu vida de un tono gris del que te será difícil salir si no miras decididamente hacia el futuro y evitar pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tu pareja o tus amistades te serán de gran ayuda.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Has contraído con tu entorno más cercano, responsabilidades que ahora no puedes abandonar, aunque no te guste tener que cumplirlas. Eres una persona de palabra y tus compromisos prevalecen sobre lo que te apetece hacer en cada momento.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Necesitarás ajustar tu presupuesto para cubrir los gastos extraordinarios que te llegan ahora por motivos domésticos o del automóvil, pero si afinas en el ahorro, cuando llegue el tiempo de vacaciones puedes haber conseguido una buena hucha.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estás algo despistado y pueden sucederse accidentes menores, sobre todo en el ámbito doméstico, que es tu fuerte para estos pequeños desastres. Esfuérzate por ser especialmente cuidadoso con la seguridad en tu casa. Hoy controla tus reacciones con la persona amada.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No des crédito a las opiniones que te lleguen sobre ti o tus actuaciones si no son de primera mano; alguien de tu entorno, especialmente en el laboral, puede estar interesado en complicarte la vida en su beneficio propio.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se anuncian turbulencias en lo económico, pero has sido precavido y todo lo que has venido preparando de antemano te ayudará a encontrar salidas para estos contratiempos. Si tienes un negocio, la familia estará ahí para ayudarte.
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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los problemas pueden llegar hoy en el terreno de las relaciones familiares, que se van tornando cada vez más complicadas por la falta de tiempo para la charla sosegada. Busca la forma de reservar un momento cada día para hablar con todos ellos.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Ser obstinado está bien cuando la ocasión lo requiere, pero no te dejes llevar por las pasiones y actúa más reflexivamente. Quizá debas ser una persona cariñosa con los que te rodean, que siempre te piden muestras más explícitas de cariño.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te hallarás hoy en baja forma, posiblemente por un descanso irregular debido a problema de estómago o malas digestiones. Pensarás en cuidarte más, sobre todo a la hora de sentarte a la mesa para no padecer las consecuencias.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Día especialmente gratificante por la buena relación con tus amistades. Recuperarás la química que creías perdida con una persona a la que conoces desde hace mucho tiempo. Tendrás la oportunidad de demostrar el alcance de tu afecto por los demás.

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