Rechazó ir al Mundial 2026 con Selección de Concacaf: revela increíble motivo

Delantero rechazó ir al Mundial 2026 con una Selección de Concacaf y explica el increíble motivo.
La Copa del Mundo cada vez está más cerca y los equipos ya anunciaron las convocatorias para disputar la máxima competencia de selecciones.
Muchos jugadores buscaron meterse en las listas finales de sus países para ser partícipes del sueño mundialista.
Sin embargo, en este caso parece ser todo lo contrario, ya que el jugador rechazó la posibilidad de estar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Y es que, el delantero Odsonne Édouard del Lens de la Ligue 1 de Francia tenía la posibilidad de estar en la convocatoria, pero para sorpresa de muchos, declinó esa posibilidad.
La Selección de Haití lo iba a tomar en cuenta para disputar su segundo Mundial en su historia, sin embargo, el jugador rechazó la opción. ¿El motivo?
Según explica el propio Odsonne Édouard, no le quería quitar la posibilidad a otro compatriota de poder disputar la justa, ya que él no estuvo durante el proceso eliminatorio.
“Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme”, expresaba sobre su decisión.
Édouard consideró que presentarse ahora, sin haber estado en el proceso de clasificación, sería una falta de respeto hacia sus compañeros lo que generaría un ambiente de tensión en la plantilla.
“Si voy a jugarlo, debo ganármelo”, explicó el atacante del Lens sobre su decisión.
Édouard nació en Kourou, Guyana Francesa, pero tenía opciones de vestir la camiseta de Haití por sus raíces familiares.
Al final, pese a estar dentro de las posibilidades se decantó por no asistir al Mundial con la Selección de Concacaf por respeto a sus compañeros.
Actualmente, Édouard atraviesa un gran momento con el Lens con el que dejó registrados 14 goles en 36 partidos.
Asimismo, contribuyó en la obtención de la Copa de Francia, además de la clasificación a la Champions League.
Édouard integró las categorías Sub-17 y Sub-18 con Francia y debutó como profesional en el Toulouse.
Ha tenido su formación en Europa y ha jugado para equipos como el Crystal Palace y el Leicester City en la Premier League.
Haití estará en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Escocia, Marruecos y Brasil. Esta fue su convocatoria final.