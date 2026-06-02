Cirrosis y miedo a ser ultimado: la caótica vida del Viejo Lin en prisión

La historia de “El Viejo Lin” comenzó mucho antes de convertirse en uno de los principales referentes del Barrio 18. De acuerdo con investigaciones periodísticas y judiciales, pasó parte de su juventud en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se vinculó a la pandilla. Posteriormente fue deportado a El Salvador durante la década de 1990, en un período marcado por la expansión de estas estructuras criminales en Centroamérica.