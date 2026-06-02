Habilitan avión Tucano para hacerle frente al narcotráfico en Honduras

Tegucigalpa.

Un avión tipo Tucano fue restaurado por personal técnico de la Fuerza Aérea Hondureña y estará habilitado para hacerle frente al narcotráfico. El presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, participó en el relanzamiento de la aeronave por parte de las autoridades de la institución castrense.

"Como ustedes pueden ver, un Tucano totalmente reconstruido por nuestros técnicos en mecánica aquí en el país, para restablecer, para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y especialmente nuestra Fuerza Aérea, para el combate al narcotráfico", dijo el mandatario. "Esta es la idea, esto es parte de lo que hablé hace unas semanas atrás, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y hoy especialmente aquí en nuestra Fuerza Aérea", destacó el presidente de la República.