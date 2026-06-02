Hondureños buscan en El Salvador boletos aéreos más baratos

San Pedro Sula, Cortés

Los altos costos de los boletos aéreos, que en algunos casos rondan o superan los 1,000 dólares, están llevando a muchos hondureños a viajar por vía terrestre hacia El Salvador para tomar sus vuelos desde ese país. Esto se debe a que, al contar con una mayor oferta de aerolíneas y destinos, encuentran boletos más accesibles en comparación con Honduras. Esta tendencia se ha vuelto cada vez más frecuente entre viajeros que buscan reducir gastos, especialmente en temporadas de alta demanda o para destinos internacionales de larga distancia. Aunque el traslado terrestre implica tiempo adicional y costos complementarios, varios pasajeros consideran que el ahorro en la tarifa aérea compensa el recorrido hasta el vecino país. Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, declaró a LA PRENSA que esta tendencia no es nueva; sin embargo, ha registrado un mayor incremento entre los viajeros tras la salida de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, a inicios de mayo, que operaba vuelos hacia cuatro ciudades de Estados Unidos desde Honduras. “El Salvador tiene mejor conectividad que nosotros como país. Tienen muchos vuelos, pero cabe resaltar que también hay personas de El Salvador que vienen a tomar vuelos a Comayagua, desde el Aeropuerto Internacional Palmerola”, dijo.

Con el cierre de Spirit, Honduras se quedó sin aerolínea de ultra bajo costo

Con la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño tras declararse en quiebra, el Aeropuerto Internacional Palmerola se quedó sin aerolíneas de bajo costo y perdió vuelos directos a Fort Lauderdale, Houston y Nueva Orleans. En Honduras, la aerolínea acumuló 19 años de operaciones. Llegó a contar con 28 frecuencias semanales, aunque posteriormente se redujo a siete desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. En Palmerola pasó de tener 17 frecuencias entre Houston, Fort Lauderdale y Nueva Orleans a solo tres por semana antes de su cierre definitivo. López sostiene que, si Honduras tuviera mayor conectividad, es decir, más rutas directas, mayor frecuencia de vuelos y mejores conexiones entre llegadas y salidas, existirían más opciones de boletos a menor costo. Sin embargo, considera que se trata de un reto que requiere trabajo a mediano y largo plazo. “Los tiempos de boletos baratos no los vamos a ver por unos años. No solo es Spirit; son muchas aerolíneas de bajo costo en el mundo que están quitando rutas. Al haber menos oferta suben los precios. Los viajes hacia Estados Unidos han disminuido por las restricciones y ahora con los precios altos de los combustibles”, vaticinó.

Se debe mejorar la conectividad regional

López también considera que el Gobierno Central debe trabajar en la conectividad regional para que los vuelos entre países de Centroamérica puedan operar con condiciones similares a las de vuelos domésticos y con precios más accesibles. “Eso daría más oportunidades. Estamos a 25 minutos de El Salvador en avión y a 25 minutos de Ciudad de Guatemala. Son vuelos cortos; tenemos que trabajar en una integración”, afirmó.

Viajar en avión desde Honduras hacia otros países de la región, y viceversa, ha resultado oneroso durante años. Incluso, en algunos casos puede ser más costoso que volar hacia ciudades como Miami, en Estados Unidos. No obstante, el Gobierno, a través de la Secretaría de Turismo, impulsa acuerdos regionales para mejorar la conectividad aérea. Como parte de ese esfuerzo ya se instaló una mesa de promoción de conectividad aérea, con la participación de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Migración y Aduanas.

Volaris también dejó de operar en Honduras

En abril de este año, la aerolínea de bajo costo Volaris también suspendió de manera indefinida sus vuelos entre varias capitales de Centroamérica, incluyendo las que conectaban con San Pedro Sula en Honduras. En ese momento, representantes explicaron que los impuestos de salida y las tasas aeroportuarias representan entre el 62% y el 70% del costo total de un boleto intrarregional. En términos prácticos, mientras Volaris lograba ofrecer una tarifa base de menos de 74 dólares, el pasajero terminaba pagando más de 110 dólares adicionales en impuestos. Esta carga tributaria hizo difícil que el modelo de bajo costo fuera percibido como tal por los usuarios. Honduras y Costa Rica registran las tasas aeroportuarias más altas de la región, mientras que El Salvador y Guatemala mantienen las más bajas, con un promedio regional de 48.61 dólares.

Agencias de viajes arman grupos que salen de El Salvador

Alejandra Alfaro, representante de la agencia de viajes D’Mundo Travel, manifestó que entre junio y agosto suele registrarse temporada alta por las vacaciones de verano y que este año factores como el alza de los combustibles también han incidido en el encarecimiento de los boletos. “Si un vuelo a Houston costaba 300 dólares, ahora cuesta 800 dólares. El cierre de Spirit impactó porque las demás aerolíneas, al ver que ya no está la aerolínea de bajo costo, aumentan sus precios. Es un factor importante”, explicó Alfaro a LA PRENSA. Según Alfaro, en septiembre, octubre y febrero suelen encontrarse tarifas más bajas. “Ahora viajar a Houston, Estados Unidos, y a Madrid, España, podría costar prácticamente lo mismo, cuando antes había una diferencia importante”, señaló. Alfaro confirmó que grupos de viajeros hondureños están saliendo desde El Salvador hacia distintos destinos por encontrar mejores tarifas. “Hay agencias de viajes que organizan grupos desde El Salvador. Un viaje desde El Salvador a Los Ángeles puede salir entre 200 y 300 dólares. Comerciantes de Santa Rosa de Copán prefieren salir por El Salvador y Guatemala porque tienen más opciones y es un tema de impuestos”, expresó. Otra de las aerolíneas de bajo costo que continúa operando en Honduras es JetBlue, aunque ha reducido algunas de sus rutas, agregó Alfaro. También recomendó que los viajeros que planifican sus vuelos a través de agencias verifiquen que estas cuenten con los permisos correspondientes, trayectoria comprobada y registro ante el Instituto Hondureño de Turismo.

Alza en los combustibles, principal factor detrás del recorte de rutas y frecuencias