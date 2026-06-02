Hondureños buscan en El Salvador boletos aéreos más baratos

En abril de este año, <b>la aerolínea de bajo costo Volaris</b> también suspendió de manera indefinida sus vuelos entre varias capitales de Centroamérica, incluyendo las que conectaban con San Pedro Sula en Honduras. En ese momento, representantes explicaron que los impuestos de salida y las tasas aeroportuarias representan entre el 62% y el 70% del costo total de un boleto intrarregional.En términos prácticos, mientras Volaris lograba ofrecer una tarifa base de menos de 74 dólares, el pasajero terminaba pagando más de 110 dólares adicionales en impuestos. Esta carga tributaria hizo difícil que el modelo de bajo costo fuera percibido como tal por los usuarios.Honduras y Costa Rica registran las <b>tasas aeroportuarias más altas de la región</b>, mientras que El Salvador y Guatemala mantienen las más bajas, con un promedio regional de 48.61 dólares.