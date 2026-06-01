Honduras aplicará “dosis cero” contra el sarampión a niños de seis a 11 meses

Tegucigalpa, Hondura

Ante el riesgo de propagación del sarampión en el país, la Secretaría de Salud instruyó la aplicación temporal de una “dosis cero” de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a niños y niñas de entre seis y once meses de edad. La medida fue adoptada luego de la confirmación de casos importados y la alerta epidemiológica regional que mantiene en vigilancia a varios países de las Américas por la reaparición del virus, una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de edad no vacunados.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la aplicación de esta dosis busca brindar protección temprana a los lactantes menores de un año ante la posibilidad de circulación del virus en Honduras, principalmente por la intensa movilidad de personas entre países y la existencia de grupos poblacionales susceptibles que no tienen completos sus esquemas de vacunación. El análisis epidemiológico de Salud advierte que “existe un riesgo elevado de propagación del virus debido a la intensa movilidad de personas entre países, así como a la existencia de grupos poblacionales susceptibles que no cuentan con esquemas de vacunación completos”. La “dosis cero” se aplicará a niños de seis a once meses como una medida preventiva y temporal. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta vacuna no sustituye el esquema nacional regular, por lo que los menores deberán recibir posteriormente sus dosis correspondientes.

Según el esquema oficial, los niños vacunados con la dosis cero deberán recibir la primera dosis regular de SRP al cumplir los 12 meses de edad o cuatro semanas después de haber recibido la dosis anticipada. La segunda dosis deberá aplicarse a los 18 meses. La Secretaría de Salud explicó que la decisión responde a recomendaciones internacionales para reducir el riesgo de brotes en países donde existe amenaza de importación del virus. La medida, aseguraron las autoridades, es segura, efectiva y cuenta con el respaldo de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Honduras se mantiene libre de sarampión autóctono desde 1997, pero las autoridades sanitarias han advertido que el riesgo de importación sigue vigente debido a los brotes registrados en la región y al tránsito constante de viajeros.