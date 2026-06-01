Hospital Atlántida se prepara ante posible brote de sarampión

La Ceiba

Las autoridades del Hospital General Atlántida anunciaron la habilitación de una sala especial de aislamiento para la atención exclusiva de pacientes con sarampión. Esta medida de contingencia busca contener una posible propagación del virus y garantizar una respuesta hospitalaria inmediata en caso de ser necesario.

La doctora Frances Castro informó que el centro asistencial ya se está preparando con un área específica para hospitalizaciones, además del abastecimiento estricto de insumos de bioseguridad como batas y guantes, y medicamentos esenciales entre los que destacan el acetaminofén y líquidos intravenosos para estabilizar a los afectados.

La doctora Castro enfatizó que el hospital cuenta con vacunación activa para inmunizar a la población vulnerable. Asimismo, resaltó que, históricamente, Honduras ha sido un referente latinoamericano gracias al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo que ha mantenido poca afluencia de esta enfermedad en el país.

La Región Sanitaria le recuerda a la población que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite mediante gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, provocando fiebre, erupciones en la piel, secreción nasal y conjuntivitis.

Las autoridades de salud reiteraron que la vacuna es la única medida eficaz para evitar muertes y recordaron que es obligatorio el uso de mascarilla al visitar cualquier hospital o centro de salud.