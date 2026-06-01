Presos quedan acusados de ultimar a estudiantes en El Progreso

EL PROGRESO, YORO

A los detenidos también se les imputó el delito de asociación ilícita, según informaron las autoridades fiscales, en el marco de las investigaciones por el triple crimen que ha causado conmoción en la zona norte del país.

Un juez decretó este lunes detención judicial contra los dos primeros capturados por su supuesta vinculación al asesinato de tres estudiantes del instituto Perla del Ulúa, hecho ocurrido en El Progreso, Yoro.

Por resolución judicial, ambos procesados fueron remitidos al Centro Penal de El Progreso, donde permanecerán recluidos hasta el próximo miércoles 3 de junio, fecha programada para la celebración de la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con el expediente del caso, los sospechosos habrían sido identificados a través de grabaciones de cámaras de seguridad, además de testimonios que los vincularían como presuntos responsables del ataque armado.

Una fuente ligada a la investigación reveló a Diario LA PRENSA que los detenidos quedaron captados en video durante los hechos, lo que habría sido clave para su individualización dentro del proceso investigativo.

Aunque ya se ejecutaron estas capturas, las autoridades informaron que en total son cuatro los sospechosos vinculados al múltiple crimen, por lo que continúan las labores para dar con el paradero de los restantes implicados.

El caso fue presentado ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, mientras los operativos fueron coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de esa misma ciudad.

El hecho violento ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando tres estudiantes del instituto Perla del Ulúa fueron atacados a balazos por desconocidos en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo, todos de 15 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, los jóvenes fueron interceptados cuando caminaban por un callejón tras salir de una actividad estudiantil.