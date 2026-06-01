Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella tras elecciones en Colombia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A través de sus redes sociales, el mandatario hondureño expresó su respaldo al político colombiano y destacó el respaldo ciudadano reflejado en las urnas.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella tras convertirse en el aspirante más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 31 de mayo en Colombia.

“Mis más sinceras felicitaciones a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral en primera vuelta. Este resultado refleja la confianza depositada por los colombianos en su liderazgo y visión de país. Éxitos en la próxima etapa del proceso electoral”, publicó Asfura.

Mis más sinceras felicitaciones @ABDELAESPRIELLA por su victoria electoral en primera vuelta. Este resultado refleja la confianza depositada por los colombianos en su liderazgo y visión de país. Éxitos en la próxima etapa del proceso electoral.

El mensaje del gobernante hondureño surge luego de que los resultados oficiales preliminares confirmaran que De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo la mayor cantidad de votos en la contienda presidencial colombiana.

Según el conteo de la totalidad de las mesas divulgado por la Registraduría Nacional de Colombia, De la Espriella alcanzó 10,361,499 votos, equivalentes al 43.74% de los sufragios válidos, consolidándose como el favorito de la jornada electoral.

En segundo lugar quedó Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien sumó 9,688,361 votos, correspondientes al 40.90% del total. La diferencia entre ambos aspirantes fue de 673,138 votos, equivalente a 2.84 puntos porcentuales.

El tercer puesto fue para Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, con 1,639,685 votos (6.92%), seguida por Sergio Fajardo, quien obtuvo 1,009,073 sufragios (4.26%), y Claudia López, con 255,517 votos (0.95%).

Además, el voto en blanco registró 406,970 papeletas, equivalentes al 1.71% de los votos emitidos. La participación ciudadana alcanzó el 57.88%, la más alta para una primera vuelta presidencial desde que este sistema fue establecido en la Constitución colombiana de 1991.

Los resultados sorprendieron al escenario político colombiano, ya que la mayoría de las encuestas preelectorales ubicaban a Cepeda como ganador de la primera vuelta y a De la Espriella en la segunda posición.

Ambos candidatos, sin embargo, superaron los más de 8.5 millones de votos obtenidos por Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial de 2022.

Tras conocerse los resultados, Petro manifestó que no acepta el conteo preliminar y denunció supuestas inconsistencias en el software electoral relacionadas con el censo de votantes, aunque no presentó detalles específicos sobre esas acusaciones.