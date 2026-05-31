Abelardo De la Espriella lidera elecciones presidenciales en Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella lidera el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia al obtener 7,940,846 votos (43,75%) con el 79,77% de las mesas contabilizadas por la Registraduría Nacional.

En segundo lugar, muy cerca, aparece el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, que obtiene en el conteo parcial 7,534,658 votos, equivalentes al 41,51%.

La derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, recibe en el conteo parcial 1,201,997 votos (6,62%).

El cuarto ubicado es Sergio Fajardo, del partido Dignidad & Compromiso, con 722,773 votos (3,98%) y en quinto, la sorpresa de la jornada, el radical de ultraderecha Santiago Botero, con 164,882 sufragios, que representan el 0,90%.