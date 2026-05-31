Motociclista pierde la vida en fatal accidente en la carretera CA-5

Pimienta, Cortés.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este domingo en la carretera internacional CA-5, a la altura del municipio de Pimienta, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Edwin Ariel Hernández Cruz, de 31 años de edad, quien perdió la vida tras verse involucrado en un fatal percance vial ocurrido en uno de los tramos más transitados de la zona norte del país.