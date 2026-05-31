Motociclista pierde la vida en fatal accidente en la carretera CA-5

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este domingo en la carretera internacional CA-5, a la altura del municipio de Pimienta, departamento de Cortés.
La víctima fue identificada como Edwin Ariel Hernández Cruz, de 31 años de edad, quien perdió la vida tras verse involucrado en un fatal percance vial ocurrido en uno de los tramos más transitados de la zona norte del país.
De acuerdo con versiones preliminares, el accidente habría involucrado a un vehículo de carga, aunque las circunstancias exactas en que se produjo la colisión aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las diligencias correspondientes.
Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a extremar las medidas de precaución al circular por las carreteras del país para evitar más pérdidas humanas.