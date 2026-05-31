A su casa llegan a matar a Dania González en El Paraíso

EL PARAÍSO, HONDURAS

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba al menos tres heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego tras el ataque.

Dania Elizabeth González fue asesinada a balazos la noche del sábado en la comunidad de Matazano (Río Arriba), municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.

Según reportes de medios locales, González fue atacada por sujetos desconocidos en el interior de su propia casa de habitación.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada aún con vida al Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí para recibir atención médica de emergencia.

Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue remitida al Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han establecido la identidad de los responsables del hecho violento.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.