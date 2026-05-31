"No toleraba las injusticias": entierran al director Víctor Fiallos en SPS

Entre muestras de dolor, lágrimas y homenajes, familiares, amigos, docentes y estudiantes dieron este domingo el último adiós al director Víctor Fiallos, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula.
El sepelio estuvo marcado por escenas de desgarradoras, especialmente durante las palabras de su hijo, quien recordó el legado de servicio, compromiso y entrega que caracterizó al docente a lo largo de su vida.
“Mi papá fue maestro, pero su vocación no se limitó a un aula. Él entendió la enseñanza como una forma de servir, orientar, acompañar y defender a quienes muchas veces no tenían voz”, expresó entre lágrimas y con la voz quebrada por el dolor.
Destacó además que Fiallos fue un hombre íntegro que siempre actuó guiado por sus principios. “No toleraba las injusticias” y luchaba por hacer lo correcto aun en las circunstancias más difíciles, manifestó frente a los asistentes que acudieron a despedirlo.
El director había sido velado desde el sábado en el Centro Comunal de la colonia Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés, donde decenas de familiares, vecinos, alumnos y compañeros de trabajo se reunieron para rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en uno de los momentos más dolorosos.
La muerte de Fiallos ha causado una profunda consternación en la comunidad educativa de Cofradía, donde era reconocido por su trayectoria profesional y por su aporte a la formación de generaciones de estudiantes.
Las investigaciones sobre su muerte han dado un giro en las últimas horas. Inicialmente, la versión preliminar indicaba que el director había sido encontrado sin vida en su oficina del Instituto Polivalente Brisas del Valle y que aparentemente se trataba de un suicidio.
Sin embargo, tras las diligencias realizadas por las autoridades, la Policía Nacional informó que los hallazgos de Medicina Forense apuntan a un escenario distinto.
Juan Sabillón, comisionado policial, confirmó que la muerte del docente no se trató de un suicidio, sino de un "homicidio”.
Según explicó el jefe policial, los indicios recabados revelan que Fiallos habría sido atacado con arma blanca y que posteriormente los responsables alteraron la escena para simular que se había quitado la vida.
Sabillón detalló además que en el lugar fue encontrada una cuerda y una nota que pretendían hacer creer que se trataba de un suicidio. No obstante, la Policía sostiene que dicho escrito habría sido elaborado por los autores del crimen como parte del montaje.
La muerte del maestro Víctor Fiallos ha generado conmoción en Cofrafía, donde horas antes de conocerse este hecho, falleció una estudiante del mismo centro educativo. La menor fue identificada como Violeth Eunice Acosta.