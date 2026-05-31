Rescatan a mono araña tras ser atacado a pedradas en Santa Bárbara

Un mono araña fue rescatado por elementos de la Policía Nacional y ciudadanos luego de haber sido atacado a pedradas por varios niños en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara.
Según se informó, el animal presentaba lesiones producto de las agresiones, por lo que fue auxiliado por las autoridades y personas de la comunidad, quienes evitaron que continuara siendo maltratado. Posteriormente, el primate fue puesto bajo resguardo para recibir atención y evaluar su estado de salud.
El mono araña es una de las especies más emblemáticas de la fauna hondureña y desempeña un papel fundamental en los ecosistemas forestales al contribuir a la dispersión de semillas. En Honduras habita principalmente en bosques tropicales y enfrenta amenazas como la deforestación, la caza ilegal y el tráfico de fauna silvestre.
Expertos recuerdan que estos animales están protegidos por la legislación ambiental y hacen un llamado a la población a respetar la vida silvestre y fomentar la educación sobre la importancia de conservar las especies que forman parte del patrimonio natural del país.