Rescatan a mono araña tras ser atacado a pedradas en Santa Bárbara

San Marcos, Santa Bárbara.

Un mono araña fue rescatado por elementos de la Policía Nacional y ciudadanos luego de haber sido atacado a pedradas por varios niños en el municipio de San Marcos, Santa Bárbara.

Según se informó, el animal presentaba lesiones producto de las agresiones, por lo que fue auxiliado por las autoridades y personas de la comunidad, quienes evitaron que continuara siendo maltratado. Posteriormente, el primate fue puesto bajo resguardo para recibir atención y evaluar su estado de salud.