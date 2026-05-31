Convocan a vacunación inmediata tras confirmarse caso de sarampión en Roatán

Roatán​​​​​

La Región Sanitaria de Islas de la Bahía alertó a la población tras la confirmación de un caso importado de sarampión que permaneció varias horas en un centro asistencial de Roatán.

Las autoridades sanitarias informaron ayer sábado que toda persona o familiar de pacientes que estuvo en las instalaciones del Hospital Satuyé, en Roatán, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde del pasado 26 de mayo de 2026, debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para una evaluación médica y verificar su esquema de vacunación contra el sarampión.

Según el comunicado oficial, el paciente confirmado permaneció aproximadamente cuatro horas dentro del centro hospitalario sin portar mascarilla y presentando síntomas compatibles con la enfermedad, situación que incrementó el riesgo de exposición para otras personas presentes en el lugar.