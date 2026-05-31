Convocan a vacunación inmediata tras confirmarse caso de sarampión en Roatán

La Región Sanitaria de Islas de la Bahía alertó a la población tras la confirmación de un caso importado de sarampión que permaneció varias horas en un centro asistencial de Roatán.
Las autoridades sanitarias informaron ayer sábado que toda persona o familiar de pacientes que estuvo en las instalaciones del Hospital Satuyé, en Roatán, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde del pasado 26 de mayo de 2026, debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para una evaluación médica y verificar su esquema de vacunación contra el sarampión.
Según el comunicado oficial, el paciente confirmado permaneció aproximadamente cuatro horas dentro del centro hospitalario sin portar mascarilla y presentando síntomas compatibles con la enfermedad, situación que incrementó el riesgo de exposición para otras personas presentes en el lugar.
La Región Sanitaria recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite mediante gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre sus principales síntomas figuran fiebre, erupciones en la piel, secreción nasal y conjuntivitis.
Asimismo, advirtió que la enfermedad puede provocar complicaciones graves, como neumonía y encefalitis, especialmente en niños menores de cinco años, adultos no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Las autoridades insistieron en que la vacunación continúa siendo la medida más eficaz para prevenir contagios, complicaciones y muertes asociadas al sarampión. También reiteraron la recomendación de utilizar mascarilla al acudir a cualquier establecimiento de salud.