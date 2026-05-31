Honduras activa medidas para mitigar efectos del fenómeno El Niño

TEGUCIGALPA

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, explicó que ante la posibilidad de reducción de lluvias y el retraso en el inicio del período lluvioso, la institución trabaja junto a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para brindar a los productores información climática oportuna y precisa.

Con el propósito de salvaguardar la producción agropecuaria y asegurar el suministro de alimentos en el país, el Gobierno de la República ha puesto en marcha una serie de acciones de prevención y respuesta frente a los impactos del fenómeno de El Niño.

“Conforme al pronóstico de clima, podemos indicar a los productores del país dónde sembrar, dónde no sembrar, cuándo sembrar y qué sembrar. Es quizás la mejor información que podemos tener”, manifestó el titular de la SAG.

Asimismo, aseguró que, con el apoyo de recursos estatales y cooperación internacional, se garantizará el abastecimiento de granos básicos.

“Con los recursos del Estado y con la ayuda internacional se va a disponer de lo necesario para que el abastecimiento de maíz y frijol. No va a faltar granos básicos, vamos a tener lo suficiente”, destacó el funcionario.

Como parte de las estrategias, se contempla reorientar los incentivos agrícolas hacia aquellas zonas con mejores condiciones de precipitación, excluyendo las regiones donde las proyecciones climáticas sean desfavorables. Con ello, se busca optimizar el uso de los recursos y disminuir las pérdidas en la producción agrícola.

De igual manera, la SAG está identificando bancos de alimentos destinados al sector ganadero. No obstante, el funcionario enfatizó que los productores pecuarios deberán adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Además, advirtió sobre la importancia de la preparación anticipada ante la variación sostenida en los patrones de lluvia en los últimos años.

La intervención humanitaria en los 75 municipios más afectados por la sequía ha sido establecida como una de las medidas prioritarias del Gobierno.

En ese sentido, el presidente de la República instruyó a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) a iniciar la preparación de kits alimentarios destinados a atender las necesidades básicas de las familias en las zonas impactadas.

Finalmente, las autoridades señalaron que la estrategia integral combina prevención, fortalecimiento de la producción y asistencia social, con el objetivo de garantizar que ninguna familia hondureña quede sin acceso a alimentos durante el período de mayor impacto del fenómeno de El Niño.