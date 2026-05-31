Tragedia en la CA-13: Dos jóvenes mueren tras chocar contra una rastra en Jutiapa

Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13. El accidente ocurrió a la altura de la aldea Ilamapa, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, luego que la motocicleta en la que se transportaban colisionara con una rastra.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Aguilar y Delvin Hernández.
Según datos preliminares, el fuerte impacto alertó a los pobladores de la zona, quienes de inmediato intentaron brindarles los primeros auxilios.
Con la esperanza de salvarles la vida, ambos jóvenes fueron movilizados de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Regional Atlántida en La Ceiba; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fallecieron en el trayecto antes de ingresar al centro asistencial.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar del accidente para realizar las investigaciones y deducir las responsabilidades correspondientes de este suceso que hoy enluta a dos familias hondureñas.