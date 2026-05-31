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Dos personas muertas y varias heridas deja accidente vial en Olancho

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada, aunque informes preliminares indican que las fallecidas son mujeres

Dos personas muertas y varias heridas deja accidente vial en Olancho

El accidente se registró ayer sábado en horas de la noche, luego de que el vehículo se estrellara contra un árbol a la orilla de la carretera. Fotografía tomada de redes sociales.

JUTICALPA, OLANCHO​​​​​

Dos personas perdieron la vida de forma trágica en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la comunidad de Jutiquile, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, aunque informes preliminares indican que se trata de dos mujeres.

Asimismo, se desconocen las causas que originaron el fatal percance vial. Al lugar del accidente se desplazaron de inmediato miembros del Cuerpo de Bomberos para brindar los primeros auxilios e intentar rescatar a las víctimas; desafortunadamente, al momento de su llegada, dos de ellas ya no presentaban signos vitales. Por su parte, las personas heridas fueron llevadas a un centro asistencial cercano y hasta este instante se ignora su estado de salud.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) proporcionen más detalles sobre el caso y la identidad de las fallecidas.

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Redacción La Prensa
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