Lluvias seguirán afectando distintos lugares de Honduras este domingo

San Pedro Sula

Una vaguada continuará afectando a Honduras este domingo, produciendo nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en distintos lugares. De acuerdo con los últimos informes meteorológicos oficiales, el fenómeno se manifestará con mayor fuerza y de forma dispersa sobre las regiones del occidente, centro y sur del país, donde se prevén las mayores acumulaciones de agua durante las próximas horas.

Asimismo, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalla que el flujo de humedad no se limitará únicamente a dichas zonas, ya que también se registrarán precipitaciones de carácter débil y aislado en los departamentos que componen las regiones del norte y el oriente.

Respecto a las condiciones marítimas, los reportes indican que el oleaje se mantendrá en parámetros estables y seguros para la navegación, estimándose una altura de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, bajo el cobijo astronómico de la fase de Luna Llena.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un comunicado a la ciudadanía para mantenerse permanentemente informada a través de los canales de comunicación oficiales.

De igual manera, el ente estatal recomendó de forma estricta abstenerse de cruzar ríos, quebradas o vados que presenten niveles crecidos debido a las lluvias.

Asimismo, el sistema de contingencias recordó a toda la población hondureña que las líneas de atención permanecen habilitadas las 24 horas del día para dar respuesta oportuna a cualquier eventualidad.

Las autoridades instaron a reportar de inmediato cualquier situación de emergencia o riesgo inminente a través de la plataforma del Sistema Nacional de Emergencias 911 o coordinar directamente con los comités de emergencia de las autoridades locales correspondientes.