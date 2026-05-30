Buscan a cinco pasajeros de vuelo a Roatán vinculados a caso de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades sanitarias realizan la búsqueda de los pasajeros que viajaron en un vuelo procedente de Guatemala hacia Roatán, luego de confirmarse que en esa aeronave se transportaba el segundo caso importado de sarampión detectado en el país. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, informó que estas personas aún no han podido ser ubicadas, lo que ha encendido las alertas sanitarias debido al alto riesgo de propagación de la enfermedad.

"El llamado es a las personas que venían en el vuelo del 12 de mayo, que salió de Ciudad de Guatemala y llegó a Roatán a la 1:00 pm, para que se comuniquen con nosotros. No hemos logrado identificar dónde se encuentran ubicadas para realizar las visitas domiciliarias y ponerlos en cuarentena", explicó Mejía. De acuerdo con el funcionario, en dicho vuelo viajaba el paciente que posteriormente fue diagnosticado con sarampión el pasado 28 de mayo. El paciente, de 27 años, ya se encuentra en aislamiento y en condición estable. Ingresó al país sin síntomas, pero días después comenzó a presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades detallaron que el paciente viajó al país vecino por motivos laborales. Durante su estancia visitó zonas como Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Santiago Atitlán, este último considerado el epicentro del brote de sarampión registrado en diciembre del año pasado.

Dos viajeros ya fueron localizados

Tras la confirmación del caso positivo, los equipos de respuesta de la Secretaría de Salud han logrado ubicar a algunos contactos. Dos de ellos ya fueron localizados en Tegucigalpa y se encuentran en cuarentena, aunque no presentan síntomas hasta el momento, detalló Mejía. Sin embargo, aún faltan cinco personas por localizar, lo que dificulta contener una posible cadena de transmisión del virus en el país. El funcionario subrayó la urgencia de ubicar a estos pasajeros, considerando que una persona con sarampión puede contagiar a hasta 18 personas, lo que representa un alto riesgo de expansión si no se actúa con rapidez. "Estamos coordinando con Aeronáutica Civil y Migración para obtener la información necesaria y que nos proporcionen los datos de estas personas", dijo. En ese sentido, hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades sanitarias y reportar cualquier información que permita localizar a los pasajeros pendientes de identificación, garantizando la confidencialidad para evitar estigmatizaciones. A quienes viajaron en ese vuelo o crean haber tenido contacto con el caso positivo, el epidemiólogo pidió que se comuniquen de inmediato al número 9627-6422 para recibir orientación médica y evitar la propagación del virus.