Cossette López denuncia ataques políticos: “Su show barato no pasó de un 19%”

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció públicamente lo que calificó como una campaña de desprestigio en su contra, asegurando que ella y su equipo han sido objeto de ataques personales y políticos en redes sociales. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, López cuestionó a sus detractores y afirmó que las acusaciones y señalamientos buscan desacreditar su labor dentro del órgano electoral. “¿Les damos donde les duele, verdad? Les dedico la que ustedes cantan: ‘nos tienen miedo porque no tenemos miedo’. Siempre hemos batallado sin poder y desde la desventaja”, expresó la consejera en su publicación.

En su pronunciamiento, López sostuvo que ha sido objeto de descalificaciones constantes, al señalar que algunos sectores los acusan de “llorones”, algo que rechazó categóricamente. “Nos pasan diciendo lloronas y los que pasan llorando son ustedes y no solo de ahorita, si no desde antes. Denunciar con la verdad en la boca no es llorar aunque eso es lo que querían lograr incluso atacando a nuestras hijas y familia”, agregó.

¿Les damos donde les duele, verdad?

Les dedico la que ustedes cantan: "nos tienen miedo porque no tenemos miedo."🎶

Siempre hemos batallado sin poder y desde la desventaja.



Nos pasan diciendo lloronas y los que pasan llorando son ustedes y no solo de ahorita, si no desde antes.... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) May 30, 2026

La funcionaria también cuestionó la narrativa en su contra y defendió su postura frente a las críticas, asegurando que lo que incomoda a sus adversarios es su forma de enfrentar las denuncias.

Asimismo, López arremetió contra quienes, según ella, buscan desacreditar los resultados de su gestión, afirmando que existen intentos de manipulación mediante redes sociales y ataques coordinados. “Ni el papel de falsas víctimas hacen bien, su show barato no pasó de un 19%, tienen valor de seguir activando su granja de bots con recursos robados; tienen más bots que votos y más boca que gallardía”, señaló. En su mensaje, también hizo referencia a lo que calificó como ataques hacia mujeres dentro del ámbito político, cuestionando la forma en que, a su juicio, se desarrollan estas confrontaciones. “Tan valientes escondiendo a Marlon y atacando mujeres”, añadió. López cerró su pronunciamiento asegurando que cada publicación suya genera reacciones de sus detractores, a quienes acusó de construir narrativas falsas. “Cada vez que publicamos algo, ya sabemos quiénes van a salir de llorones. Los que pasan en gira artística son ustedes”, expresó. Asimismo, la consejera reiteró su postura de confrontar lo que considera ataques infundados, dejando abierta su crítica hacia quienes, según ella, buscan afectar el proceso institucional y su imagen personal.

Embajadora de Honduras ante la OEA