Cáncer de colon crece en Honduras: más de 3,000 casos en la última década

El cáncer de colon se ha posicionado como el octavo tipo de cáncer más frecuente en los hondureños. Además de la enfermedad, los pacientes lidian con escasez de medicamentos e insumos en los hospitales

Factores genéticos, hereditarios y un estilo de vida influyen en el cáncer de colon. Los médicos recomiendan realizarse chequeos, especialmente después de los 40 años.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 00:00 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras

En 2014 Aracely Rivera comenzó a sentir dolores abdominales frecuentemente cuando tenía unos 46 años; también perdía peso y su piel lucía amarillenta. El dolor abdominal fue agudizándose hasta que se volvió insoportable y acudió al médico. Le diagnosticaron cáncer de colon, el cual ya había avanzado sin percatarse.

"Yo no sabía que perdía sangre en las heces", recordó. 15 días después de ese diagnóstico, fue sometida a una operación, pero no fue la única. Además de las quimioterapias, ha pasado por cinco operaciones: cuatro en el intestino y otra en la cabeza por riesgo a que las células cancerígenas se propagaran.

En su cuarta operación, realizada en 2023, la ostomizaron, un proceso que implica la colocación una bolsa de colostomía en su abdomen para recoger las heces. Inicialmente le dijeron que la utilizaría por seis meses, pero se volvió permanente.

"No fue nada agradable. Me sentía con depresión, con decirle que hasta estuve dos años sin ir a la iglesia porque me parecía que la gente me iba a hacer sentir mal", manifestó, detallando que las personas ostomizadas son sensibles con algunos alimentos que generan gases con olor más fuertes, temiendo ser estigmatizada.

Como Aracely, son cientos de hondureños los que han sido diagnosticados con cáncer de colon, una enfermedad que va destruyendo este órgano silenciosamente.

De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud analizadas por LA PRENSA Premium, entre 2015 hasta 2025 se contabilizaron 3,271 casos de este tipo de cáncer, de acuerdo a la información proporcionada mediante la solicitud SOL-SDS-6011-2026.

Los diagnósticos por esta enfermedad han venido creciendo a partir de 2022. Para ese año hubo 329 casos. Para 2023, la cifra disminuyó levemente a 322. En 2024 subió a 399 y en 2025 se registró la cifra más alta en los últimos diez años, tras contabilizarse 446 casos.

El coloproctólogo Carlos Orellana Kury atribuyó este incremento a varios factores de riesgo, como la mala alimentación, el consumo de tabaco y la genética al existir más riesgo si en la familia alguien padeció cualquier tipo de cáncer.

Igualmente, indicó que comparado con años atrás, ha habido un aumento de personas que se realizan la colonoscopia y por ende, se diagnostican más casos. No obstante, no descartó que exista un subregistro tomando en cuenta que muchas personas padecen de esta condición sin saberlo.

297

personas

en promedio son diagnosticadas con cáncer de colon anualmente en Honduras

"Tenemos una mala alimentación. No consumimos suficiente fibra. Consumimos muchas grasas, carnes rojas, alimentos procesados", mencionó.

Cabe destacar que el cáncer de colon es el octavo cáncer con más prevalencia en los hondureños, superando al cáncer de tiroides con 2,730 casos y el cáncer de pulmón y bronquios, del cual se diagnosticaron 3,041 personas.

Además, los datos revelan que de los más de tres mil casos, el 57% corresponden a mujeres y el 43% restante a hombres.

A nivel geográfico, Francisco Morazán es el departamento con más casos al contabilizar 1,092. Le siguen Cortés con 408 y Choluteca con 248. En contraste, el departamento con menos casos fue Islas de la Bahía con 18.

Desde una mirada más específica, el 28% de los pacientes son originarios de Distrito Central, equivalente a 905 personas. Los otros municipios con más casos son San Pedro Sula (176), Choluteca (139), Danlí (120), El Progreso (116) y La Ceiba (103).

Peligro silencioso

Orellana afirmó que "el problema con el cáncer de colon es que no da síntomas, sino que aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada".

El especialista explicó que esta enfermedad se origina a partir de la formación de pólipos, los cuales son una acumulación de células en el colon. Si bien no todos los pólipos son inofensivos, algunos pueden formarse por células cancerígenas.

Esta enfermedad es de mayor riesgo a partir de los 40 años de edad. De acuerdo a las cifras, el 67% de los casos detectados son de personas entre los 46 y 75 años, equivalente a 2,192 ciudadanos.

Aunque sea menos frecuente en jóvenes adultos y menores de edad, la enfermedad sigue siendo peligrosa para estos grupos poblacionales.

Orellana indicó que el cáncer de colon a edades más tempranas suele deberse a afecciones poco comunes o hereditarias como el síndrome de Lynch. Estas enfermedades causan que se desarrollen pólipos más pronto, habiendo la posibilidad de que alguno sea cancerígeno.

Respecto al estado de salud de los 3,271 hondureños, el 79% de ellos tuvieron mejorías en su condición, pero apenas el 1% logró curarse. A su vez, el 14% se mantuvo en el mismo estado, sin mejorar ni empeorar, y el 6% restante falleció, lo cual se traduce en 212 decesos.

Situación crítica en pacientes

Sandra Aquino, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer Fe y Esperanza (Asopafe), declaró que los pacientes oncológicos que dependen del sistema de salud público enfrentan muchos retos que van desde el acceso a medicamentos, insumos, quimioterapias y a pruebas de diagnóstico.

Comentó que desde el Estado no se ha logrado cumplir con una atención integral para los pacientes, pues suele ocurrir que si en algún centro hospitalario haya medicamentos, pero que no se estén tomando tomografías o mamografías, por ejemplo.

"Eso hace que el paciente tenga retrasos en sus tratamientos y en ese compás de espera las célular cáncerosas pueden aprovechar en expandirse", alertó.

" Cada retraso en la entrega de medicamentos representa angustia, incertidumbre y un riesgo real para la salud"
Sandra Aquino, presidenta de Asopafe

Esta denuncia es compartida por Rosa Zúniga, integrante de la junta directiva de la Asociación Hondureña de Ostomizados, quien aseveró que a los pacientes ostomizados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) no se les proporciona sus insumos en los tiempos correspondientes o que no los entregan completos.

"El año pasado estuvimos casi seis meses sin que nos dieran nuestros insumos (refiriéndose principalmente a la bolsa de colostomía y placa). Nos dieron en diciembre del año pasado, nos volvieron a dar en marzo y hasta la fecha estamos a la espera de que nos den nuestros insumos", expuso.

Aracely Rivera es testigo de esta situación. Reveló que cuando en el Ihss no hay bolsas o placas, debe comprarlas. En su caso, llega a utilizar una o dos bolsas diarias, las cuales ha conseguido a unos 130 lempiras, mientras que las placas que tienen una duración de hasta dos días, le cuestan 1,370. Al hacer una conversión mensual, gasta entre seis mil a ocho mil lempiras.

No todos los hondureños tienen la capacidad económica para poder cubrir estos gastos mes a mes. Esta escasez de insumos orilla a muchos a tener que reutilizar su bolsa, lo cual supone un riesgo a infecciones.

Zúniga expresó su decepción sobre este escenario, recordando que muchas personas viajan desde lejos con la esperanza de tener sus insumos, pero lamentablemente no los encuentran. Esta situación la ha visto desde hace muchos años y lamenta que no se le de la debida prioridad a los pacientes oncológicos.

Rememoró que años atrás conoció a una señora ostomizada, quien le había adelantado que depender de una bolsa de colostomía en el país no es fácil. "Se destapó su barriga y me enseñó una bolsa de charamusca. Yo me sentí indignada", manifestó.

" Es injusto que en nuestro país en la actualidad personas anden con bolsas transparentes de charamuscas pegadas con un masking tape"
Rosa Zúniga, miembro de la junta directiva de la Asociación Hondureña de Ostomizados

Consecuencias emocionales

Aquino dijo que ser paciente oncológico no es nada sencillo. No solo se trata de cansancio o desgaste físico. Tanto el paciente como la familia sienten incertidumbre y angustia por el peligro real que implica no tener los tratamientos a tiempo.

El cáncer no solo ha afectado la salud física de Aracely, pues consigo a traído un impacto emocional. Por años se limitó a asistir a eventos sociales para evitar ser señalada por lo gases que desprendía. Su actividad física también es limitada ya que si se sobresfuerza, empieza a sentir problemas en el intestino.

"A veces me pongo a pensar cosas y digo '¿por qué a mí?' Al mismo tiempo le pido perdón a Dios y le digo 'gracias Dios. Que sea tu voluntad y voy a estar aquí hasta que Tú digas'", declaró.

Aquino y Zúniga exhortan a las autoridades del Ihss y de la Secretaría de Salud a darle prioridad a los pacientes oncológicos, enfatizando que el tiempo y recursos son vitales para su superviviencia.

"Reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas, que garanticen un abastecimiento continuo de medicamentos y mejoras en los equipos que deberían de estar a disponibilidad de la población", instó la presidenta de Asopafe.

Consejos para prevenir el cáncer de colon

  • Realizarse la colonoscopia a los 40 años o incluso antes. Esta debe evaluación debe hacerse cada cinco años.
  • Consumir más fibra
  • Evitar el sedentarismo
  • Reducir el consumo de tabaco, grasas y alimentos procesados
  • Ejercitarse con regularidad

Metodología

  • Análisis de datos de los egresos hospitalarios entre 2015 y 2025 proporcionados por la Secretaría de Salud a través de la solicitud de información pública SOL-SDS-6011-2026
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

