Cohep invita a participar en el III Foro Iberoamericano de Turismo

San Pedro Sula, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) invitó este viernes a empresarios, representantes del sector turístico, estudiantes y ciudadanía en general a participar en el III Foro Iberoamericano de Turismo, un encuentro que reunirá a delegaciones de distintos países para analizar el futuro del turismo en la región. Helui Castillo, gerente de Política Comercial del Cohep y coordinadora del evento, destacó que el foro, que se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en el centro de convenciones del hotel Copantl, será un espacio de diálogo estratégico donde el sector público y privado abordarán los principales factores que desafían e impulsan el desarrollo turístico.

“Los invitamos a participar en el foro, un evento donde toda Iberoamérica va a discutir cuáles son los impulsores del turismo. Estamos hablando de todo aquello que permite el desarrollo del sector de forma más acelerada, como inteligencia artificial, infraestructura, conectividad y el poder contar con personal altamente capacitado en temas vinculados al futuro del turismo”, expresó. La representante empresarial señaló que el foro también servirá como una plataforma para construir propuestas que posteriormente serán presentadas en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en Madrid, España.

“Queremos que todos sean parte de esta discusión pública, cuyos resultados serán llevados a la cumbre de presidentes y jefes de gobierno. Este es un espacio para hablar del desarrollo de un sector donde podemos generar mucho empleo y riqueza”, agregó. De acuerdo con los organizadores, la edición de este año estará enfocada en temas como la sostenibilidad, inclusión, innovación tecnológica, inteligencia artificial y desarrollo humano, ejes que están marcando la agenda turística internacional y que buscan responder a los cambios que enfrenta el sector en materia de competitividad y transformación digital. Durante tres días, Honduras recibirá a representantes de gobiernos, empresarios, organismos multilaterales, inversionistas, emprendedores turísticos y especialistas del rubro, quienes intercambiarán experiencias, buenas prácticas y propuestas orientadas a fortalecer el turismo como motor económico y social.