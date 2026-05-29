Menores de 21 años necesitan permiso para viajar solos fuera de Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Los menores de 21 años deben contar con autorización de sus padres o representantes legales para salir solos de Honduras, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, de acuerdo con las disposiciones migratorias vigentes en el país. Este requisito busca garantizar la protección de niños, adolescentes y jóvenes, así como prevenir traslados no autorizados fuera del territorio nacional. Las autoridades migratorias recomiendan a las familias gestionar este permiso con anticipación y verificar que toda la documentación esté vigente antes de la fecha del viaje. Entre los documentos que suelen solicitarse figuran la autorización autenticada por notario, el pasaporte y, según el caso, la partida de nacimiento o el Documento Nacional de Identificación (DNI).

En entrevista con LA PRENSA, Lisandro Vallecillo, portavoz del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó cuáles son los documentos, procesos y regulaciones que deben seguir los padres de familia al momento de solicitar un pasaporte para sus hijos en Honduras. Actualmente, las citas para pasaporte están disponibles para el día siguiente. Vallecillo detalló que los menores de 18 años pueden salir del país con la autorización de ambos padres mediante carta poder o acompañados por uno de ellos, siempre que presenten el permiso del padre o madre que no viaja. En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, se debe presentar el acta de defunción. Si alguno se encuentra privado de libertad, deberá presentarse la resolución emitida por el juzgado correspondiente. El portavoz agregó que para los jóvenes entre 18 y 21 años el permiso de salida se tramita una sola vez, mientras que en el caso de los menores de 18 años debe gestionarse cada vez que viajen fuera del país. “No se les permite viajar si no cuentan con estos permisos, y esto aplica por vía terrestre, marítima y aérea”, indicó Vallecillo. Si uno de los padres reside en el extranjero, deberá presentar una autorización emitida ante el consulado de Honduras correspondiente, designando al representante del menor. El documento debe estar autenticado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional o apostillado por la autoridad competente. “Una vez que tengan este documento pueden iniciar el proceso para solicitar el pasaporte del menor. La recomendación es que los padres de familia hagan estos trámites con tiempo prudente si tienen planificado un viaje”, agregó Vallecillo.

El costo del trámite se mantiene en 50 dólares para el pasaporte con vigencia de 10 años y en 35 dólares para el documento con vigencia de cinco años. No obstante, los menores de 21 años únicamente pueden solicitar pasaportes con vigencia de cinco años. Cuando uno de los padres no pueda asistir al trámite, deberá presentar autorización escrita autenticada por notario público “para trámite de pasaporte”, designando a la persona que lo representará y adjuntando su documentación de identificación. En los casos en que uno de los padres tenga paradero desconocido, los Juzgados de la Niñez, para menores de 18 años o los Juzgados de Familia, para jóvenes entre 18 y 21 años pueden extender una orden de trámite de pasaporte a favor del solicitante.

Requisitos para adultos y atención en oficinas

Para los adultos, el trámite inicia con la compra de la cita en el banco, presentando el Documento Nacional de Identificación (DNI). Posteriormente deberán presentarse en la fecha indicada en el recibo de pago en las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Ese día deberán presentar el recibo de pago, el DNI original y copia. Si cuentan con pasaporte vigente, también deberán llevarlo. La atención se realiza por orden de llegada. En el caso de menores de 21 años, deben presentarse acompañados por ambos padres, quienes deberán portar su DNI y copia. Para menores de 18 años también se solicita certificación de nacimiento original de reciente emisión o copia del DNI, según corresponda. Vallecillo informó que el Registro Nacional de las Personas (RNP) dispone de una ventanilla en oficinas regionales del INM para que los padres puedan solicitar la partida de nacimiento de sus hijos menores si no la llevan consigo. “Es importante que verifiquen que el nombre que aparece en el DNI o en la partida de nacimiento coincida exactamente con el registrado en la cita”, recomendó. El INM atiende por orden de llegada y recomienda presentarse en el día y hora asignados. Si la persona no puede asistir, deberá gestionar una reprogramación de cita en el banco, con un costo de cinco dólares.

Oficinas disponibles en Honduras

El Instituto Nacional de Migración amplió sus oficinas regionales en el país. En Trujillo, Colón, ya funciona una oficina de captura de datos para pasaportes, donde el usuario realiza el trámite y recibe el documento aproximadamente una semana después. Antes, los pobladores debían trasladarse hasta La Ceiba.