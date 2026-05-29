​Histórica liberación de Guacamayas Rojas en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

En un evento histórico para la conservación, este viernes se liberaron las primeras ocho guacamayas rojas en la cuenca del río Cangrejal, un área clave cercana a los parques nacionales Pico Bonito y Nombre de Dios. Este hecho marca el retorno de la especie a la región, donde no se reportaban poblaciones silvestres desde la década de 1960.

El proyecto es impulsado por la organización PRO-ALAS, en alianza con la Cámara de Turismo de La Ceiba, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Alcaldía Municipal de La Ceiba. Las guacamayas liberadas, jóvenes de entre 1 y 3 años, nacieron en el Parque de Aves Macaw Mountain, en Copán Ruinas.

Antes de su liberación, las guacamayas fueron sometidas a un estricto proceso de preparación, que incluyó entrenamiento de vuelo, adaptación al ambiente y control nutricional.

“No podemos estar más satisfechos. Las guacamayas ya comenzaron a volar y, aunque se acercan entre sí, están explorando su nuevo hábitat”, señaló Noelia Volpe, coordinadora de PRO-ALAS.

Este logro es producto de una red sólida de colaboración, que incluyó a empresas, proyectos turísticos, fundaciones y líderes locales, comprometidos con una reintroducción responsable y sostenible de la especie. Entre ellos se encuentran Standard Fruit Company, Honduras Chocolate Company, la Fuerza Naval de Honduras, y muchos otros aliados del sector.

La liberación de estas guacamayas es un símbolo de esperanza para el Atlántico hondureño, donde se espera que la población crezca y recupere su lugar en el paisaje natural.