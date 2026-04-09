Llevan 16 guacamayas a la cuenca del río Cangrejal para ser liberadas

El grupo de guacamayas, símbolo patrio de Honduras, es el corazón de un ambicioso proyecto de reinserción, liderado por Macaw Mountain, aliados locales, ProAlas, tours operadores, Cámara de Turismo y alcaldía de La Ceiba. Ésta última aportó un fondo de 125 mil lempiras para la liberación progresiva de 16 ejemplares traídos este jueves desde Copán.
Tras un cuidadoso operativo de traslado desde Copán Ruinas, las aves arribaron bajo estrictos protocolos de seguridad y bienestar animal. Su llegada no es solo un traslado logístico, sino el inicio de una nueva etapa para el ecosistema local.
Aunque las guacamayas ya se encuentran en suelo ceibeño, su liberación no será inmediata. Actualmente, las aves han iniciado un proceso de adaptación al clima húmedo y las condiciones de la costa norte.
Las guacamayas han sido evaluadas por veterinarios para asegurar que estén en óptimas condiciones.
Los ejemplares que arribaron a la cuenca del Cangrejal comienzan a familiarizarse con la dieta y el entorno del área protegida.
El éxito de este proyecto histórico dependerá en gran medida de los habitantes de la cuenca del Cangrejal y visitantes. Autoridades ambientales hacen un llamado a respetar el hábitat de las aves, evitar el acoso o intento de captura.
La guacamaya roja es el Ave Nacional de Honduras y símbolo de identidad y orgullo para el país.
La Cámara de Turismo de La Ceiba y Pro-Alas se reunieron con autoridades municipales ceibeñas, para solicitar apoyo en la iniciativa de reintroducción de la guacamaya roja en la cuenca del río Cangrejal.
La organización no gubernamental invita a los habitantes de la cuenca a fomentar el turismo responsable, convirtiendo a la guacamaya en un nuevo icono de orgullo para La Ceiba.
Se tiene previsto que el gran evento de liberación oficial comience a inicios del mes de mayo, momento en el que los cielos de la Cuenca del Cangrejal volverán a teñirse de rojo, amarillo y azul después de décadas de ausencia.
Con esta iniciativa de liberación de las guacamayas, La Ceiba no solo se posiciona como un destino de aventura, sino también como un santuario de conservación. Las primeras ocho guacamayas serán liberadas a inicios de mayo.