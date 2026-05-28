¿Vendió su carro? No hacer el traspaso puede traer deudas y problemas

San Pedro Sula, Cortés

No realizar el traspaso de un vehículo después de concretar una venta continúa siendo uno de los errores más frecuentes entre los conductores, una situación que puede derivar en deudas pendientes, bloqueos administrativos e incluso problemas legales para el propietario anterior. De acuerdo con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP), el registro de traspasos figura entre los trámites con mayor demanda dentro de la institución; sin embargo, también sigue siendo uno de los procedimientos que menos realizan los propietarios al momento de vender o comprar un vehículo.

A nivel nacional, en las distintas oficinas de atención al cliente del IP, se atiende un promedio de 27,000 traspasos mensuales, de acuerdo a datos proporcionados a LA PRENSA. En San Pedro Sula, la institución tramita alrededor de 300 solicitudes de traspaso al día. No obstante, funcionarios explicaron que esa cifra no necesariamente refleja el total de vehículos regularizados, ya que una misma persona puede gestionar varios trámites durante una sola jornada. Las autoridades señalaron que con frecuencia los ciudadanos concretan la venta del automotor, pero omiten el cambio de propietario y el registro correspondiente ante el IP. Esta omisión puede afectar directamente al dueño anterior, quien continúa apareciendo como responsable del vehículo en los registros oficiales. En esos casos, si el nuevo propietario incurre en mora por el pago de la matrícula, la obligación permanece vinculada al titular registrado. Además del aspecto administrativo, también existe el riesgo de enfrentar problemas legales en caso de que el vehículo sea utilizado en la comisión de un delito mientras continúa inscrito a nombre del propietario anterior. “Si el dueño anterior no localiza al nuevo propietario para que este haga el traspaso, puede bloquearlo por propiedad no definida o por ilocalizable”, indicaron autoridades del IP a este rotativo. Con ese bloqueo, el actual poseedor del automotor no podrá realizar ningún trámite relacionado con el vehículo hasta resolver su situación registral. Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a completar el proceso inmediatamente después de concretar una compra o venta, con el fin de evitar inconvenientes administrativos y garantizar la seguridad jurídica de ambas partes.

Requisitos para realizar el traspaso

Para solicitar el traspaso o cambio de propietario de un vehículo de una persona natural a otra persona natural, el IP establece como requisito llenar y presentar el Formulario de Tradición de Dominio RV-RE-01, debidamente completado, con las firmas del vendedor y del comprador autenticadas por un notario. También puede presentarse mediante instrumento público autorizado por notario. El formulario está disponible en el sitio web www.ip.gob.hn, en el enlace de Registro Vehicular, en la opción Formularios Preimpresos. Asimismo, la persona que realice el trámite debe presentar tarjeta de identidad, carné de residencia vigente, pasaporte vigente o licencia de conducir vigente. Los documentos deben presentarse en original y fotocopia; el original será devuelto una vez concluida la revisión. El valor del trámite es de 300 lempiras, y el pago se realiza en cualquier agencia bancaria después de completar el proceso de traspaso o cambio de propietario en Registro Vehicular.

Importación y crecimiento del parque vehicular

La importación de vehículos en Honduras mantiene una actividad constante. Cada año se registran, en promedio, más de 70,000 vehículos usados y más de 15,000 nuevos, según datos compartidos por el sector. Al menos el 70 % del parque vehicular, compuesto por más de tres millones de unidades, corresponde a carros usados. Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, explicó que esta actividad genera más de 200,000 empleos en el país y moviliza más de 1,000 millones de dólares anuales en compras.