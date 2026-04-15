Paso a paso: ¿cómo sacar la revisión vehicular digital en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto de la Propiedad (IP) informó, mediante un comunicado, que la boleta de revisión vehicular ya puede descargarse en formato digital desde su portal oficial como parte de su proceso de modernización y acá les explicamos paso a paso cómo realizar este proceso. Los propietarios que estén al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generarla en línea. El documento tiene validez a nivel nacional y puede ser verificado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

¿Cómo obtener la revisión vehicular digital?

Para obtenerla, el conductor debe ingresar al enlace: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta, en el menú aparecen opciones como consulta de RTN, permiso de identificación temporal (para quienes circulan sin placas físicas) y la boleta de revisión digital.