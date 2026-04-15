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Paso a paso: ¿cómo sacar la revisión vehicular digital en Honduras?

Aprenda cómo descargar la revisión vehicular digital en Honduras paso a paso desde el portal del IP. Es sumamente fácil

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 16:52 -
  • Kleymer Baquedano
Paso a paso: ¿cómo sacar la revisión vehicular digital en Honduras?

La revisión vehicular digital es una medida temporal y sumamente fácil de tramitar.

 Foto La Prensa / Franklyn Muñoz
San Pedro Sula, Honduras

El Instituto de la Propiedad (IP) informó, mediante un comunicado, que la boleta de revisión vehicular ya puede descargarse en formato digital desde su portal oficial como parte de su proceso de modernización y acá les explicamos paso a paso cómo realizar este proceso.

Los propietarios que estén al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generarla en línea. El documento tiene validez a nivel nacional y puede ser verificado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

¿Cómo obtener la revisión vehicular digital?

Para obtenerla, el conductor debe ingresar al enlace: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta, en el menú aparecen opciones como consulta de RTN, permiso de identificación temporal (para quienes circulan sin placas físicas) y la boleta de revisión digital.

Así le aparece cuando ingresa al link del Instituto de la Propiedad.

Así le aparece cuando ingresa al link del Instituto de la Propiedad.

Al seleccionar esta última, se muestra el historial de boletas; en caso de no contar con una, puede generarla ingresando el número de placa, identidad y datos del vehículo (VIN, chasis o motor).

El documento puede descargarse para tenerlo disponible en caso de ser requerido por un agente de tránsito.

No obstante, el IP aclaró que, al igual que la boleta física, solo podrá obtenerse si el propietario está al día con el pago de la matrícula vehicular; de lo contrario, se considerará vencida.

Es importante aclarar que la revisión vehicular digital es una medida temporal, mientras el Gobierno dispone del papel necesario para retomar la emisión del documento en formato físico.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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