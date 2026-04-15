Paso a paso: ¿cómo sacar la revisión vehicular digital en Honduras?

El Instituto de la Propiedad (IP) informó, mediante un comunicado, que la boleta de revisión vehicular ya puede descargarse en formato digital desde su portal oficial como parte de su proceso de modernización y acá les explicamos paso a paso cómo realizar este proceso.
Los propietarios que estén al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generarla en línea. El documento tiene validez a nivel nacional y puede ser verificado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
¿Cómo obtener la revisión vehicular digital?
Para obtenerla, el conductor debe ingresar al enlace: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta, en el menú aparecen opciones como consulta de RTN, permiso de identificación temporal (para quienes circulan sin placas físicas) y la boleta de revisión digital.
Al seleccionar esta última, se muestra el historial de boletas; en caso de no contar con una, puede generarla ingresando el número de placa, identidad y datos del vehículo (VIN, chasis o motor).
El documento puede descargarse para tenerlo disponible en caso de ser requerido por un agente de tránsito.
No obstante, el IP aclaró que, al igual que la boleta física, solo podrá obtenerse si el propietario está al día con el pago de la matrícula vehicular; de lo contrario, se considerará vencida.
Es importante aclarar que la revisión vehicular digital es una medida temporal, mientras el Gobierno dispone del papel necesario para retomar la emisión del documento en formato físico.