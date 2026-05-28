Dolor y llanto en sepelio de estudiantes asesinados en El Progreso

Los tres estudiantes asesinados el martes en El Progreso, Yoro, fueron sepultados este jueves por la tarde, en medio de la consternación de los parientes.
Amigos, familiares y vecinos de los fallecidos acompañaron en el recorrido hacia el cementerio donde fueron sepultados.
Parientes expresaron su dolor y profunda tristeza durante el entierro de los jovencitos.
Jonathan Joel Hernández Moreno fue el primero de los estudiantes asesinados en ser sepultado esta tarde, dos días después del terrible hecho violento.
Geral Isaac Padilla Castro fue enterrado posteriormente en el mismo cementerio.
Esta tarde, también se le dio el último adiós al joven Carlos Daniel Vásquez Suazo en un cementerio de la comunidad de El Centenario.
Los jóvenes, todos de 15 años de edad y estudiantes del colegio Perla del Ulúa, fueron ultimados a balazos por desconocidos que los interceptaron cuando caminaban por un callejón en la colonia Suazo Córdova tras salir de una actividad estudiantil.
Las autoridades policiales informaron el 27 de mayo que las diligencias del caso avanzaban y que entre las primeras líneas de investigación manejaban que presuntos miembros de la Pandilla 18 estarían detrás del triple crimen, tras confundir a las víctimas con miembros de estructuras criminales contrarias
El Instituto Perla del Ulúa, donde estudiaban los adolescentes, informó que Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno cursaban el noveno grado en la jornada vespertina.
Por su parte, Carlos Daniel Vásquez Suazo, además de estudiar, colaboraba atendiendo un kiosco escolar dentro del centro educativo.
Fotografías en vida de los tres jóvenes asesinados la tarde del martes en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.