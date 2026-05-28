Tribunal programa un nuevo juicio en el caso de Keyla Martínez

Siguatepeque, Honduras

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque programó un nuevo Juicio Oral y Público en el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, al tiempo que decidió mantener las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por su muerte.

La resolución fue notificada durante una Audiencia Ad Hoc, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia anterior y ordenara repetir el proceso con una nueva integración del Tribunal.

Pese a la expectativa de sectores que exigen prisión preventiva, el tribunal resolvió que Perdomo Sarmiento continúe bajo las medidas cautelares que ya tenía impuestas mientras avanza el nuevo proceso judicial.

Keyla Martínez Rodríguez perdió la vida en una celda policial y por el caso fue acusado el agente Jarol Perdomo. El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2021 en una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá.

El nuevo Juicio Oral y Público fue programado para iniciar el próximo 4 de agosto de 2026 en Siguatepeque.

Durante el desarrollo del juicio se evacuarán pruebas testificales, documentales y periciales relacionadas con el caso que generó conmoción nacional y protestas en distintos sectores del país.

Jarol Rolando Perdomo Sarmiento enfrenta acusación por el delito de homicidio simple en perjuicio de la joven estudiante de enfermería.

Con la repetición del juicio, las autoridades judiciales buscan emitir una nueva resolución conforme a lo ordenado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.