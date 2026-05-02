"Voy al baño hasta 32 veces al día": Roger lucha contra el tiempo para salvar su colon del cáncer

Pero la esperanza tiene un costo imposible, ya que la primera dosis del medicamento tiene un valor de medio millón de lempiras, L479,872.56 para ser exactos. Después, cada aplicación (necesaria cada tres o cuatro meses) ronda los L160,000 y ni siquiera existe certeza de cuántas necesitará.Para Roger y su esposa Angela Miralda, la cifra está muy lejos de su realidad, pues, aunque ambos han intentado salir adelante con su emprendimiento de remodelaciones, Mantenimientos de Servicios Generales (MSG), los estudios médicos, consultas, medicamentos y gastos diarios han ido consumiendo lentamente sus ingresos."El nuevo medicamento, que es una especie de quimioterapia, es nuestra esperanza y este se calcula con base en el peso, él ahorita está pesando 175 libras, entonces la primera dosis es la más fuerte y las otras dosis van de acuerdo a cómo él vaya evolucionando, depende los resultados que vayan dando los exámenes", explicó su esposa.El año pasado, Roger recibió atención en el hospital San Felipe, donde comenzó a recibir Remicade, un tratamiento que inicialmente le prometieron mantener durante un año. Sin embargo, solo lo recibió por siete meses y los resultados no fueron los esperados.En septiembre del año pasado fue remitido al Hospital Escuela, donde debía volver a comenzar desde cero, pasando nuevamente por consulta general y el largo proceso de remisiones a diferentes especialistas.Eso significa más tiempo de espera, más trámites y ninguna seguridad de que el sistema público pueda costearle el tratamiento que necesita. De hecho, cuando intentó realizarse una colonoscopía en el sistema público, la cita disponible era ocho meses después, por lo que tuvo que buscar la manera de hacérsela en un hospital privado porque percibía la gravedad de la enfermedad.En medio de esa lucha, Roger ya ha pasado por dos medicamentos convencionales, un tratamiento biológico y esteroides. Estos últimos los usó por cuatro meses, pues, aunque le ayudaban a aliviar el dolor, su uso prolongado también le provocó inflamación en el cuerpo y afectaciones en las articulaciones.