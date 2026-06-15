$!En laboratorio prueban materiales de bordos para soportar inundaciones en el Valle de Sula

Los trabajos de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/valle-sula-los-bordos-ejecutan-32-proyectos-KD31105609" target="_blank">reconstrucción de bordos</a>, iniciados entre abril y mayo de este año en el valle de Sula como parte de un plan de emergencia gubernamental para fortalecer la protección de miles de comunidades ante la amenaza de<b> inundaciones</b>, están siendo sometidos a procesos de supervisión técnica que incluyen pruebas de laboratorio a muestras de suelo y roca, con el fin de garantizar la calidad de los materiales utilizados en las obras.LA PRENSA Premium realizó un recorrido por las obras que se realizan en San Manuel, La Lima y Villanueva, en el departamento de Cortés, así como varios puntos de El Progreso, Yoro, evidenciando que algunos avanzan sin contratiempos y otros ni siquiera han empezado. Para que estas obras se ejecuten, las autoridades dijeron que realizan ensayos en laboratorios para asegurar la calidad, resistencia y estabilidad de suelos utilizados en la reconstrucción de bordos.Entre los análisis aplicados se encuentra la clasificación mecánica del suelo, que permite identificar el tipo de material según su comportamiento y composición. Asimismo, ejecutan ensayos de granulometría, que determinan la distribución de tamaños de partículas para evaluar la estabilidad del terreno.También realizan pruebas de límites de atterberg, que miden la plasticidad del suelo y su comportamiento ante cambios de humedad, un factor determinante en zonas propensas a inundaciones. A esto se suma el ensayo CBR ASTM, utilizado para evaluar la capacidad de soporte del suelo, especialmente importante en estructuras que deben resistir cargas y erosión.Otro de los estudios en marcha es el de permeabilidad, que permite conocer la facilidad con la que el agua puede filtrarse a través del suelo, un aspecto crítico en la construcción de bordos expuestos a crecidas de ríos. Por otro lado, realizan el estudio de triaxial, considerado uno de los más completos, ya que permite determinar parámetros fundamentales como el ángulo de fricción y la cohesión efectiva del suelo, variables esenciales para definir su resistencia al corte y comportamiento estructural.De acuerdo con autoridades regionales de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), estas pruebas son para verificar que los materiales cumplan con condiciones mínimas de resistencia, compactación y estabilidad ante la presión del río durante crecidas.El objetivo, según describieron, es que estos controles aseguren que el material utilizado no sea débil, inestable o propenso a la erosión, ya que cualquier falla en la calidad del relleno podría comprometer toda la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/bordos-departamento-cortes-proyectos-sit-lluvias-inundaciones-KB31036590" target="_blank">estructura del bordo</a>. Si el material no cumple con los parámetros técnicos establecidos en laboratorio, no se autoriza su uso en la obra y se busca otro banco de material.