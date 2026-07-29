Tos ferina amenaza a generación de recién nacidos: el 68% de casos tienen menos de 1 año

El experto también habló sobre la rápida expansión de la enfermedad, enfatizando que este año se observa un repunte significativo y que, incluso, las cifras de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-tos-ferina-deja-17-muertes-215-contagios-honduras-EE31534123#:~:text=En%202025%20se%20confirmaron%20114%20contagios%20y%20siete%20fallecimientos.&amp;text=Los%20casos%20de%20tos%20ferina,durante%20todo%20el%20a%C3%B1o%20anterior." target="_blank">muertes se duplicaron en comparación con 2025.</a> El experto se refirió a los 17 fallecidos de 2026, pues el año pasado fueron 7 los decesos, mientras que en 2024 fueron 3, la mayoría en recién nacidos.Al revisar el dato histórico de casos positivos, 2017 aparece como el año con más afectados por tos ferina (con 269), mientras que en los primeros 7 meses de 2026 se contabilizaron 201. En 2025 fueron 114 las personas que dieron positivo a la infección, convirtiéndose en el tercer año con mayor incidencia.En el resto de años la cifra osciló entre 2 y 70 casos, excepto 2022, porque no hubo personas afectadas por tos ferina, según la Secretaría de Salud.