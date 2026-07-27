China sacude el mercado hondureño: ¿qué productos están entrando al país?

Tegucigalpa, Honduras.

El intercambio comercial entre Honduras y China mantiene una marcada asimetría, pues mientras los productos fabricados en el gigante asiático incrementan su presencia en el mercado hondureño, las exportaciones continúan con una participación limitada dentro de la economía china. Un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos del Banco Central de Honduras (BCH) revela que esta relación comercial ha estado marcada por un creciente déficit para Honduras, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones de bienes tecnológicos, maquinaria, equipos y productos industriales provenientes de China. Incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre ambos países en marzo de 2023, el intercambio comercial ya reflejaba una amplia brecha. En 2022, Honduras registró un déficit comercial de 2,519.4 millones de dólares frente a China. Tras la apertura de relaciones bilaterales, el desequilibrio no se redujo, pues en 2023, el déficit alcanzó 2,504.5 millones de dólares; mientras que en 2024 aumentó a 2,662.3 millones de dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La diferencia continuó ampliándose en 2025, cuando el saldo negativo llegó a 3,133.1 millones de dólares. Entre enero y mayo de 2026, Honduras compró a China más productos de los que logró venderle, generando un saldo negativo de 1,305.5 millones de dólares, es decir, un promedio mensual de 261.1 millones de dólares de diferencia a favor de las importaciones chinas.

Productos

Según las cifras recopiladas por el Banco Central de Honduras, a través del Sistema de Información Estadística de Comercio Exterior, la relación comercial entre Honduras y China refleja una diferencia marcada en la naturaleza de los bienes que ambos países intercambian. Para este análisis se revisaron los valores en dólares de las importaciones provenientes de China, categorizadas por sección, capítulo y partida, con el objetivo de identificar los principales productos que ingresan al mercado hondureño desde ese país. Históricamente, las exportaciones hondureñas hacia China han estado concentradas en productos primarios y agroindustriales, como café, camarón, minerales y otros bienes vinculados al sector agrícola y extractivo. Aunque Honduras ha logrado abrir espacio para algunos productos nacionales en el mercado chino, el valor de estos envíos continúa siendo reducido frente al volumen y la diversidad de bienes que el país importa desde China.

En tanto, las importaciones provenientes de China presentan una estructura más amplia y diversificada. En 2025, estas compras estuvieron concentradas principalmente en bienes tecnológicos, maquinaria, productos manufacturados, materiales de construcción y equipo de transporte. El principal rubro correspondió a máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, además de equipos de grabación y reproducción de sonido e imagen, con un valor de $1,043.9 millones, equivalente al 34.1% del total importado.

" "El objetivo no debe ser limitar el comercio, sino establecer condiciones que permitan a los productores hondureños competir" Karim Qubain, presidente de la CCIC

Dentro de esta categoría se encuentran productos como teléfonos celulares, equipos electrónicos, aparatos eléctricos, dispositivos de comunicación, componentes y otros bienes tecnológicos utilizados tanto para el consumo de los hogares como para actividades empresariales. En segundo lugar se ubicaron los metales comunes y manufacturas de estos metales, con importaciones por $598.1 millones, que representan el 19.5% del total. Este grupo incluye productos elaborados con hierro, acero y otros metales utilizados principalmente como insumos para sectores como construcción, infraestructura, industria y manufactura. El tercer rubro de mayor participación fue material de transporte, con $277.6 millones, equivalente al 9.1% de las compras realizadas a China. Esta categoría comprende vehículos, partes y componentes utilizados para el transporte terrestre y otras actividades relacionadas con movilidad y logística. Le siguieron los productos de plástico y sus manufacturas, así como caucho, carteras, fundas, entre otros, con $263.1 millones (8.6%), una categoría que incluye materiales y productos derivados utilizados en diferentes industrias, empaques y consumo cotidiano. Entre otros rubros relevantes destacan el calzado, sombreros y artículos similares, con $86.2 millones (2.8%); los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, medición, control, precisión, instrumentos médicos y relojería, con $69.2 millones (2.3%); y las manufacturas de piedra, yeso, cemento, cerámica y vidrio, con $53.9 millones (1.8%). En conjunto, las principales importaciones desde China sumaron más de $2,900 millones (L76.8 mil millones aproximadamente). No obstante, en total, el año pasado alcanzó los $3,061 millones.

Impacto

La fortaleza china está en ofrecer una amplia variedad de bienes a gran escala y con costos competitivos, una ventaja difícil de igualar para productores nacionales con menores capacidades de producción, consideran expertos. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), señaló que este desequilibrio comercial representa un desafío para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) hondureñas. "Esta situación (de China dominando con sus productos) puede reducir las ventas de los emprendedores, frenar su crecimiento y poner en riesgo los empleos que generan", expresó. "China, con más de 1,400 millones de consumidores, también representa una oportunidad para productos hondureños como café, camarón, cacao y chocolate premium, frutas tropicales, tabaco, tilapia, miel, aceite de palma, carne bovina y manufacturas especializadas", agregó Qubain. Sin embargo, en 2024 Honduras exportó hacia China apenas $37 millones, mientras que en 2025 las exportaciones subieron a $53 millones, lo que representó un aumento del 43%.

De su lado, Sady Domínguez, representante de la Asociación de Vendedores de la Economía Informal de Honduras, confirmó que los vendedores ambulantes enfrentan una competencia difícil de igualar debido a los bajos precios y los grandes volúmenes de mercancía que manejan estos establecimientos. “Ellos ofrecen productos a precios extremadamente bajos y entendemos que esto se debe a que importan directamente desde las fábricas, pero para nosotros resulta muy difícil competir en esas condiciones”, afirmó Domínguez. El representante del sector informal asegura que esta situación ha reducido sus ingresos y estima que sus ventas han caído entre un 60% y 70% en comparación con años anteriores. “Nuestra preocupación es que esta situación continúe afectando nuestro sustento y el de nuestras familias, al punto de dificultar cada vez más", externó.

Panorama

Para el economista Mario Sosa, el crecimiento de la relación comercial entre Honduras y China evidencia una marcada desigualdad en el intercambio de bienes. "La naturaleza de los bienes intercambiados explica gran parte de este fenómeno. China no compite en igualdad de condiciones; su estrategia radica en abastecer el mercado con productos de alto valor agregado y componentes industriales clave", explicó Sosa. Mencionó que China ha tomado una ventaja contundente en el mercado hondureño, no mediante una relación comercial simétrica, sino a través de una estrategia altamente eficiente de expansión comercial basada en manufactura y tecnología. Por su parte, el economista Martín Barahona cuestionó que la relación diplomática entre Honduras y China se haya planteado inicialmente alrededor de la posibilidad de un tratado de libre comercio, debido a la diferencia entre ambas economías. “Cuando el gobierno de Honduras estableció relaciones con China, siempre se miró como punto de referencia o como el gran éxito un tratado de libre comercio, ya desde ahí íbamos mal, porque ya sabíamos que teníamos una balanza comercial absolutamente deficitaria, quizás la balanza comercial con ningún otro país sea tan deficitaria como con China, ni siquiera con Estados Unidos, ni mucho menos con Europa, entonces por ahí era una pésima ruta", afirmó.