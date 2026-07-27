China sacude el mercado hondureño: ¿qué productos están entrando al país?

En 2025, los bienes y equipos tecnológicos representaron el 34% de las importaciones desde el gigante asiático. China también dominó las manufacturas metálicas y los insumos para la construcción

China sacude el mercado hondureño: ¿qué productos están entrando al país?

Honduras continúa comprando mucho más de lo que logra venderle al gigante asiático.

 Foto: Franklin Muñoz/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

El intercambio comercial entre Honduras y China mantiene una marcada asimetría, pues mientras los productos fabricados en el gigante asiático incrementan su presencia en el mercado hondureño, las exportaciones continúan con una participación limitada dentro de la economía china.

Un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos del Banco Central de Honduras (BCH) revela que esta relación comercial ha estado marcada por un creciente déficit para Honduras, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones de bienes tecnológicos, maquinaria, equipos y productos industriales provenientes de China.

Incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre ambos países en marzo de 2023, el intercambio comercial ya reflejaba una amplia brecha.

En 2022, Honduras registró un déficit comercial de 2,519.4 millones de dólares frente a China.

Tras la apertura de relaciones bilaterales, el desequilibrio no se redujo, pues en 2023, el déficit alcanzó 2,504.5 millones de dólares; mientras que en 2024 aumentó a 2,662.3 millones de dólares.

La diferencia continuó ampliándose en 2025, cuando el saldo negativo llegó a 3,133.1 millones de dólares.

Entre enero y mayo de 2026, Honduras compró a China más productos de los que logró venderle, generando un saldo negativo de 1,305.5 millones de dólares, es decir, un promedio mensual de 261.1 millones de dólares de diferencia a favor de las importaciones chinas.

Congreso Nacional pide cuentas a Cancillería por relación con China

Productos

Según las cifras recopiladas por el Banco Central de Honduras, a través del Sistema de Información Estadística de Comercio Exterior, la relación comercial entre Honduras y China refleja una diferencia marcada en la naturaleza de los bienes que ambos países intercambian.

Para este análisis se revisaron los valores en dólares de las importaciones provenientes de China, categorizadas por sección, capítulo y partida, con el objetivo de identificar los principales productos que ingresan al mercado hondureño desde ese país.

Históricamente, las exportaciones hondureñas hacia China han estado concentradas en productos primarios y agroindustriales, como café, camarón, minerales y otros bienes vinculados al sector agrícola y extractivo.

Aunque Honduras ha logrado abrir espacio para algunos productos nacionales en el mercado chino, el valor de estos envíos continúa siendo reducido frente al volumen y la diversidad de bienes que el país importa desde China.

En tanto, las importaciones provenientes de China presentan una estructura más amplia y diversificada. En 2025, estas compras estuvieron concentradas principalmente en bienes tecnológicos, maquinaria, productos manufacturados, materiales de construcción y equipo de transporte.

El principal rubro correspondió a máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, además de equipos de grabación y reproducción de sonido e imagen, con un valor de $1,043.9 millones, equivalente al 34.1% del total importado.

" "El objetivo no debe ser limitar el comercio, sino establecer condiciones que permitan a los productores hondureños competir"
Karim Qubain, presidente de la CCIC

Dentro de esta categoría se encuentran productos como teléfonos celulares, equipos electrónicos, aparatos eléctricos, dispositivos de comunicación, componentes y otros bienes tecnológicos utilizados tanto para el consumo de los hogares como para actividades empresariales.

En segundo lugar se ubicaron los metales comunes y manufacturas de estos metales, con importaciones por $598.1 millones, que representan el 19.5% del total.

Este grupo incluye productos elaborados con hierro, acero y otros metales utilizados principalmente como insumos para sectores como construcción, infraestructura, industria y manufactura.

El tercer rubro de mayor participación fue material de transporte, con $277.6 millones, equivalente al 9.1% de las compras realizadas a China. Esta categoría comprende vehículos, partes y componentes utilizados para el transporte terrestre y otras actividades relacionadas con movilidad y logística.

Le siguieron los productos de plástico y sus manufacturas, así como caucho, carteras, fundas, entre otros, con $263.1 millones (8.6%), una categoría que incluye materiales y productos derivados utilizados en diferentes industrias, empaques y consumo cotidiano.

Entre otros rubros relevantes destacan el calzado, sombreros y artículos similares, con $86.2 millones (2.8%); los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, medición, control, precisión, instrumentos médicos y relojería, con $69.2 millones (2.3%); y las manufacturas de piedra, yeso, cemento, cerámica y vidrio, con $53.9 millones (1.8%).

En conjunto, las principales importaciones desde China sumaron más de $2,900 millones (L76.8 mil millones aproximadamente). No obstante, en total, el año pasado alcanzó los $3,061 millones.

Solo 723,206 libras de camarón exportó Honduras a China en 2025

Impacto

La fortaleza china está en ofrecer una amplia variedad de bienes a gran escala y con costos competitivos, una ventaja difícil de igualar para productores nacionales con menores capacidades de producción, consideran expertos.

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), señaló que este desequilibrio comercial representa un desafío para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) hondureñas.

"Esta situación (de China dominando con sus productos) puede reducir las ventas de los emprendedores, frenar su crecimiento y poner en riesgo los empleos que generan", expresó.

"China, con más de 1,400 millones de consumidores, también representa una oportunidad para productos hondureños como café, camarón, cacao y chocolate premium, frutas tropicales, tabaco, tilapia, miel, aceite de palma, carne bovina y manufacturas especializadas", agregó Qubain.

Sin embargo, en 2024 Honduras exportó hacia China apenas $37 millones, mientras que en 2025 las exportaciones subieron a $53 millones, lo que representó un aumento del 43%.

Los bajos precios de los productos chinos se han convertido en uno de sus principales atractivos para los consumidores hondureños.

Los bajos precios de los productos chinos se han convertido en uno de sus principales atractivos para los consumidores hondureños.

 (Foto: Franklin Muñoz/La Prensa)
China defiende que su cooperación con Honduras mejora “capacidad de desarrollo” del país

De su lado, Sady Domínguez, representante de la Asociación de Vendedores de la Economía Informal de Honduras, confirmó que los vendedores ambulantes enfrentan una competencia difícil de igualar debido a los bajos precios y los grandes volúmenes de mercancía que manejan estos establecimientos.

“Ellos ofrecen productos a precios extremadamente bajos y entendemos que esto se debe a que importan directamente desde las fábricas, pero para nosotros resulta muy difícil competir en esas condiciones”, afirmó Domínguez.

El representante del sector informal asegura que esta situación ha reducido sus ingresos y estima que sus ventas han caído entre un 60% y 70% en comparación con años anteriores.

“Nuestra preocupación es que esta situación continúe afectando nuestro sustento y el de nuestras familias, al punto de dificultar cada vez más", externó.

Gobierno de Nasry Asfura se muestra cauteloso con China

Panorama

Para el economista Mario Sosa, el crecimiento de la relación comercial entre Honduras y China evidencia una marcada desigualdad en el intercambio de bienes.

"La naturaleza de los bienes intercambiados explica gran parte de este fenómeno. China no compite en igualdad de condiciones; su estrategia radica en abastecer el mercado con productos de alto valor agregado y componentes industriales clave", explicó Sosa.

Mencionó que China ha tomado una ventaja contundente en el mercado hondureño, no mediante una relación comercial simétrica, sino a través de una estrategia altamente eficiente de expansión comercial basada en manufactura y tecnología.

Por su parte, el economista Martín Barahona cuestionó que la relación diplomática entre Honduras y China se haya planteado inicialmente alrededor de la posibilidad de un tratado de libre comercio, debido a la diferencia entre ambas economías.

“Cuando el gobierno de Honduras estableció relaciones con China, siempre se miró como punto de referencia o como el gran éxito un tratado de libre comercio, ya desde ahí íbamos mal, porque ya sabíamos que teníamos una balanza comercial absolutamente deficitaria, quizás la balanza comercial con ningún otro país sea tan deficitaria como con China, ni siquiera con Estados Unidos, ni mucho menos con Europa, entonces por ahí era una pésima ruta", afirmó.

Los comercios chinos han ampliado su presencia en Honduras, con una rápida expansión en las zonas norte y central del país.

Los comercios chinos han ampliado su presencia en Honduras, con una rápida expansión en las zonas norte y central del país.

 (Foto: Franklin Muñoz/La Prensa)
11 tiendas chinas han abierto en San Pedro Sula desde 2023

Para Barahona, Honduras debió enfocar la relación con el gigante asiático en una estrategia de cooperación que priorizara la transferencia tecnológica, asistencia técnica e inversión productiva, más que únicamente el intercambio comercial.

“El camino más apropiado para obtener beneficios para un país como Honduras respecto a China es establecer un programa de cooperación en el que el principal componente fuese la transferencia tecnológica, la asistencia técnica, cosas como decir, vamos a aprender de los chinos cómo han hecho para fomentar la agricultura, ellos eso lo tienen en algunos rubros comunes, producción de vegetales, etcétera, producción incluso de los camarones", explicó.

Entre las oportunidades que, a su juicio, Honduras pudo haber impulsado menciona la instalación de plantas de ensamblaje o manufactura en sectores como paneles solares, repuestos para vehículos, maquinaria agrícola y textiles, además de cooperación para mejorar procesos productivos y estándares de calidad.

Barahona considera que ahora el reto para Honduras no es cerrar el comercio con China, sino encontrar mecanismos que permitan aprovechar la relación con una de las mayores economías del mundo. “Con un país como China no se puede competir en lo absoluto”, sostiene, por lo que plantea que la apuesta debe estar en fortalecer las capacidades nacionales y generar productos con mayor valor agregado.

Pese al crecimiento del intercambio comercial entre ambos países, Honduras y China aún no cuentan con un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Aunque las negociaciones comenzaron el 12 de junio de 2023, pocos meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas, y alcanzaron seis rondas oficiales, el proceso permanece estancado.

En julio de 2026, el comisionado presidencial de Comercio Exterior, Melvin Redondo, confirmó la suspensión indefinida de las negociaciones, al señalar que "la discusión está descartada en este momento".

Entre los principales factores que frenaron el acuerdo figura el marcado desequilibrio en la balanza comercial, caracterizado por un volumen de importaciones desde China muy superior al de las exportaciones hondureñas.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

Ver más