China sacude el mercado hondureño: ¿qué productos están entrando al país?

El <b>intercambio comercial entre Honduras y China</b> mantiene una marcada asimetría, pues mientras los productos fabricados en el gigante asiático incrementan su presencia en el mercado hondureño, las <b>exportaciones </b>continúan con una participación limitada dentro de la economía china.Un análisis de la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos del Banco Central de Honduras (BCH) revela que esta relación comercial ha estado marcada por un creciente déficit para Honduras, impulsado principalmente por el aumento de las importaciones de bienes tecnológicos, maquinaria, equipos y productos industriales provenientes de China.Incluso antes del <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-y-china-oficializan-inicio-de-relaciones-diplomaticas-HK12815714">establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre ambos países en marzo de 2023</a>, el intercambio comercial ya reflejaba una amplia brecha.En 2022, Honduras registró un déficit comercial de 2,519.4 millones de dólares frente a China.Tras la apertura de relaciones bilaterales, el desequilibrio no se redujo, pues en 2023, el déficit alcanzó 2,504.5 millones de dólares; mientras que en 2024 aumentó a 2,662.3 millones de dólares.La diferencia continuó ampliándose en 2025, cuando el saldo negativo llegó a 3,133.1 millones de dólares.Entre enero y mayo de 2026, Honduras compró a China más productos de los que logró venderle, generando un saldo negativo de 1,305.5 millones de dólares, es decir, un promedio mensual de 261.1 millones de dólares de diferencia a favor de las importaciones chinas.