Solo 723,206 libras de camarón exportó Honduras a China en 2025

Tegucigalpa, Honduras.

En 2025, de acuerdo con un informe de comercialización de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras ( Andah ), apenas se exportaron 723,206 libras (equivalente a 18 contenedores), que representa apenas el 1.09% del volumen total comercializado (69,037,474 libras, equivalente a 1,726 contenedores de 40,000 libras cada uno) por un valor de 2,378,356 dólares y un precio por libra de $3.28.

China aún no es una opción de mercado para los productores de camarón de Honduras. A pesar de las misiones comerciales que visitaron en los últimos dos años ese país asiático, con el que el gobierno hondureño estableció relaciones diplomáticas el 23 de marzo de 2023, los volúmenes de exportación son marginales.

El informe revela que en agosto de 2025 se realizó el primer envío con 81,791 libras, en septiembre aumentó a 119,048 libras, en octubre subió a 256,148 libras, en noviembre se redujo a 172,744 libras y en diciembre bajó a 44,101 libras.

Los resultados del año anterior son mejores que los registrados en 2024 cuando se exportaron 117,144 libras (tres contenedores) por 419,160 dólares, con un precio por libra de $3.58, de acuerdo con las estadísticas de la Andah.

Pese a que Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 23 de marzo de 2023, ese país es el más relevante en Asia al exportarse 6,193,616 libras por 16,919,400 dólares en 2025, con un precio promedio de $2.73 la libra y con un arancel de 20% vigente desde diciembre de 2023.

Según productores, los precios que paga China no son competitivos y, por ende, el mercado no es atractivo para los camaroneros que operan en Choluteca y Valle.

Honduras ha ofrecido camarón procesado a China bajo la marca Hondumei, sin embargo, se está a la espera de una respuesta.El informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras revela que de las 15 empresas exportadoras registradas apenas tres comercializan camarón a China.