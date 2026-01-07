Exportaciones de camarón hondureño crecieron en 2025, pero aún lejos de 2023

Tegucigalpa, Honduras.

La industria hondureña del cultivo de camarón superó en 2025 los resultados de 2024, pero quedó lejos de las cifras registradas en 2023.

Un informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indica que el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras, mejor que las 63,680,419 libras de 2024.

El crecimiento interanual fue de 5,235,528 libras, lo que en valores porcentuales significa 8.22 puntos. Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, dijo que el resultado de 2025 está lejos de las 78,603,451 libras exportadas en 2023, lo que se explica por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, que hasta ese año era el primer mercado para Honduras. El Gobierno hondureño oficializó relaciones con China en 2023, pero los volúmenes exportados a ese país fueron marginales.

Otro dato relevante del período 2024-2025 es que las divisas generadas por exportaciones aumentaron de 228,697,143 a 260,991,553 dólares, con un incremento interanual de 32,294,410 dólares, lo que significó un 14.12 % más. En 2023, el valor de las exportaciones alcanzó 265,178,351 dólares.