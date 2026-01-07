Exportaciones de camarón hondureño crecieron en 2025, pero aún lejos de 2023

La industria hondureña del cultivo de camarón superó en 2025 los resultados de 2024, pero quedó lejos de las cifras registradas en 2023.
Un informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indica que el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras, mejor que las 63,680,419 libras de 2024.
El crecimiento interanual fue de 5,235,528 libras, lo que en valores porcentuales significa 8.22 puntos. Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, dijo que el resultado de 2025 está lejos de las 78,603,451 libras exportadas en 2023, lo que se explica por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, que hasta ese año era el primer mercado para Honduras. El Gobierno hondureño oficializó relaciones con China en 2023, pero los volúmenes exportados a ese país fueron marginales.
Otro dato relevante del período 2024-2025 es que las divisas generadas por exportaciones aumentaron de 228,697,143 a 260,991,553 dólares, con un incremento interanual de 32,294,410 dólares, lo que significó un 14.12 % más. En 2023, el valor de las exportaciones alcanzó 265,178,351 dólares.
Mercados
El informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras destaca los factores que contribuyeron a mejorar los principales indicadores en 2025. El primero es el aumento de las ventas a la Unión Europea (UE), que se consolidó por segundo año consecutivo como el principal destino para la camaricultura de Choluteca y Valle, al exportarse 26,328,651 libras por un valor de 123,809,580 dólares, superando las 23,044,114 libras de 2024 por 106,146,682 dólares.
Otro dato relevante es el repunte de las exportaciones a México en el período 2024-2025, al subir de 16,584,590 a 26,193,017 libras, con un crecimiento de 9,608,427 libras. Las divisas generadas crecieron de 49,178,147 a 83,707,166 dólares.
El informe de la Andah destaca que el producto enviado al mercado europeo es con valor agregado y, por ende, el precio por libra es de 4.70 dólares, a diferencia de México, adonde se exporta camarón crudo y entero, con un valor promedio de 3.20 dólares por libra.
El tercer mercado fue Taiwán, con 6,193,616 libras por un valor de 16,919,400 dólares, pese a que hasta 2023 fue el principal destino para Honduras, seguido de Centroamérica, con 5,440,968 libras por 16,123,788 dólares. Estados Unidos se ubicó como el quinto destino, con 2,609,672 libras por 12,547,303 dólares.
Japón fue el sexto mercado para Honduras, con 859,233 libras (3,520,947 dólares), seguido de China, con 753,206 libras (2,398,356 dólares), y Hong Kong, con 659,110 libras (1,985,014 dólares), de acuerdo con la Andah.
Para 2026, el sector acuícola nacional espera iniciar exportaciones a Corea del Sur. De las 68,915,947 libras exportadas el año anterior, el 52.23 %, equivalente a 35,998,093 libras, correspondió a producto con valor agregado por un valor de 161,193,341 dólares, mientras que las restantes 32,917,853 libras fueron de camarón crudo y entero (47.77 %), por 99,978,211 dólares.