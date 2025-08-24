China quiere camarones de Honduras, pero a precios bajos

San Pedro Sula, Honduras

El mercado chino, caracterizado por producir grandes volúmenes de mercancías a precios reducidos, está en condiciones de consumir camarones cultivados de Honduras, pero pagando menos que su vecino, Taiwán. Esa preferencia de los consumidores chinos constituye el principal obstáculo para que esa potencia asiática absorba el volumen de camarones que Taiwán adquiría cada año, antes de que Tegucigalpa rompiera relaciones con Taipéi y estableciera lazos con Pekín (marzo de 2023). En 2023, la industria acuícola hondureña vendió a Taiwán 11,979,019 libras de camarones cultivados, generando $37,481,882, a un promedio de $3.12 por libra. En contraste, China, incluyendo Hong Kong, únicamente adquirió 1,444,501 libras por $3,424,747, apenas el 10% de lo comprado en 2023 por el país vecino, según cifras de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah).

Juan Carlos Javier, presidente de Andah, afirma que el mercado chino "puede comprar toda la producción de Honduras, pero el problema es que paga precios inferiores a los pagados por Taiwán, un promedio de $1.50 menos por libra". "China podría comprar todo lo que nosotros producimos, si ofrecemos el precio que ellos quieren, pero lastimosamente nuestros costos productivos no nos permiten llegar a ese precio", sostiene. Frente a la barrera del precio impuesta por los consumidores de China y una barrera arancelaria instaurada por el gobierno de Taiwán, los camaroneros hondureños han tenido que diversificar destinos y fortalecer la presencia en plazas que antes compraban volúmenes mínimos. Javier agrega que, al no existir relaciones con Taiwán, ahora "las exportaciones hondureñas de camarón pagan un 20% para entrar a ese mercado", lo que encarece el producto y lo deja en desventaja frente a competidores que pagan menos aranceles. "Algunos productores han desistido de exportar a Taiwán por el 20% de arancel y han buscado otros mercados, como el de México y Centroamérica. Nosotros tenemos estadísticas de exportación a Taiwán de los últimos 10 años y venían creciendo", explica. "Este año, en México hubo muy buena venta en Semana Santa, porque México no tenía suficiente camarón. También tenemos mejores cifras de exportación a la Unión Europea que las del año pasado", agrega. La industria hondureña había consolidado su presencia en Taiwán, un mercado flexible que no exige certificados tan estrictos como Estados Unidos o Reino Unido. Actualmente, entre 10 y 15 grandes productores exportan a Asia y otros abastecen el consumo interno.

A pesar del golpe recibido, el sector mantiene las exportaciones y el ingreso de divisas. Según el Informe de Comercio Exterior de Bienes del Banco Central de Honduras (BCH), durante el primer semestre de 2025, Honduras captó $129.8 millones por 15,474,200 kilos de camarones congelados, secos o en salmuera, a un precio promedio de $8.39 por kilo. Estas cifras superan las de años anteriores: en 2024, el país exportó $107.7 millones por 14,167,000 kilos (a $7.60 por kilo) y en 2023, $129 millones por 17,973,000 kilos a un precio promedio de $7.18.