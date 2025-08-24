China quiere camarones de Honduras, pero a precios bajos

El mercado chino, caracterizado por producir grandes volúmenes de mercancías a precios reducidos, está en condiciones de consumir camarones cultivados de Honduras, pero pagando menos que su vecino, Taiwán.
Esa preferencia de los consumidores chinos constituye el principal obstáculo para que esa potencia asiática absorba el volumen de camarones que Taiwán adquiría cada año, antes de que Tegucigalpa rompiera relaciones con Taipéi y estableciera lazos con Pekín (marzo de 2023).
En 2023, la industria acuícola hondureña vendió a Taiwán 11,979,019 libras de camarones cultivados, generando $37,481,882, a un promedio de $3.12 por libra.
En contraste, China, incluyendo Hong Kong, únicamente adquirió 1,444,501 libras por $3,424,747, apenas el 10% de lo comprado en 2023 por el país vecino, según cifras de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah).
Juan Carlos Javier, presidente de Andah, afirma que el mercado chino “puede comprar toda la producción de Honduras, pero el problema es que paga precios inferiores a los pagados por Taiwán, un promedio de $1.50 menos por libra”.
“China podría comprar todo lo que nosotros producimos, si ofrecemos el precio que ellos quieren, pero lastimosamente nuestros costos productivos no nos permiten llegar a ese precio”, sostiene.
Frente a la barrera del precio impuesta por los consumidores de China y una barrera arancelaria instaurada por el gobierno de Taiwán, los camaroneros hondureños han tenido que diversificar destinos y fortalecer la presencia en plazas que antes compraban volúmenes mínimos.
Javier agrega que, al no existir relaciones con Taiwán, ahora “las exportaciones hondureñas de camarón pagan un 20% para entrar a ese mercado”, lo que encarece el producto y lo deja en desventaja frente a competidores que pagan menos aranceles.
“Algunos productores han desistido de exportar a Taiwán por el 20% de arancel y han buscado otros mercados, como el de México y Centroamérica. Nosotros tenemos estadísticas de exportación a Taiwán de los últimos 10 años y venían creciendo”, explica.
“Este año, en México hubo muy buena venta en Semana Santa, porque México no tenía suficiente camarón. También tenemos mejores cifras de exportación a la Unión Europea que las del año pasado”, agrega.
La industria hondureña había consolidado su presencia en Taiwán, un mercado flexible que no exige certificados tan estrictos como Estados Unidos o Reino Unido. Actualmente, entre 10 y 15 grandes productores exportan a Asia y otros abastecen el consumo interno.
A pesar del golpe recibido, el sector mantiene las exportaciones y el ingreso de divisas. Según el Informe de Comercio Exterior de Bienes del Banco Central de Honduras (BCH), durante el primer semestre de 2025, Honduras captó $129.8 millones por 15,474,200 kilos de camarones congelados, secos o en salmuera, a un precio promedio de $8.39 por kilo.
Estas cifras superan las de años anteriores: en 2024, el país exportó $107.7 millones por 14,167,000 kilos (a $7.60 por kilo) y en 2023, $129 millones por 17,973,000 kilos a un precio promedio de $7.18.
Honduras desarrolla negociaciones para un tratado de libre comercio con China que facilite el flujo bilateral de bienes. Uno de los primeros logros consistió en la entrada en vigencia del Acuerdo de Cosecha Temprana, desde el 1 de septiembre de 2024, que eliminó los aranceles para el camarón hondureño. Sin embargo, el precio continúa alto para los consumidores chinos.
Aunque la decisión de establecer relaciones la tomó el gobierno, el 3 de marzo de 2023, la Andah, por medio de una carta pública, le solicitó a la administración de Xiomara Castro romper con Taiwán debido a que, desde hacía tres meses, le había cerrado el mercado al camarón hondureño bajo el argumento que Panamá y Ecuardor le ofrecían mejor precio.
"El comportamiento de Taiwán es simplemente incomprensible si se toma en cuenta que Honduras ha sido uno de sus más fieles aliados y conservando a toda costa las relaciones comerciales y diplomáticas con ella (...). Por esta vía, nos permitimos plantear a usted que se inicien pláticas para el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular de China que permitan el acceso a su inmenso mercado (...)", le solicitó en aquel entonces Andah al Gobierno.