China comprará a 3 dólares menos el kilo de camarón hondureño

No obstante, el sector camaronero -que ya envió dos contenedores a China- no asegura si esas condiciones se mantendrán porque están esperando que su producto llegue al país asiático.

“No podría decir que estamos en mejores o peores condiciones porque no hemos llegado a ese mercado. Desde que se rompieron relaciones con Taiwán sí se perdieron bastantes empleos porque muchas camaroneras no sembraron y las que sembramos, no sembramos al mismo nivel”, señaló.