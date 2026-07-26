Imparable ingreso de chinos a Honduras: la mayoría llega por negocios

Comerciantes entrevistados por LA PRENSA Premium denunciaron la desaparición de un significativo número de tiendas en las principales ciudades del país debido a la instalación de comercios chinos, al estilo de bazares y grandes establecimientos.Sin embargo, una incógnita rodea a los microempresarios hondureños en el marco de esta expansión que explotó tras <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/xiomara-castro-ordena-establecer-relaciones-china-taiwan-MB12640804" target="_blank">formalizar Honduras sus lazos con China</a>: ¿de dónde obtienen tanto capital? Los comerciantes locales aseguran que sus pares asiáticos pagan hasta el doble de precio por el alquiler de un local o tienen la capacidad de adquirirlos directamente.Otros afirman que los comercios chinos también han resistido sin problema la asfixiante extorsión que sufre el emprendedor nacional; sin embargo, no hay una versión oficial de la Policía con respecto a este punto.La irrupción del capital chino en Honduras también parece sobrellevar los vaivenes de la política nacional. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/opinion/columnas/hacia-donde-va-relacion-entre-china-honduras-MC30983807" target="_blank">El gobierno del presidente Nasry Asfura asumió con cautela la promesa de romper relaciones con China</a> y retomar las rotas con Taiwán, situación que genera un fuerte impacto económico en sectores productivos —como la camaronicultura—, comerciales —como las mipymes y comerciantes informales— y a nivel diplomático.Karim Qubain, presidente de la<b> Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)</b>, declaró que la balanza comercial entre Honduras y China continental continúa siendo ampliamente deficitaria.El empresario citó como ejemplo que en 2024 Honduras exportó alrededor de 37 millones de dólares a China, pero importó aproximadamente <b>2,560 millones de dólares</b>; es decir, consumió 69.1 veces más de lo que vende al gigante asiático.