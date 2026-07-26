Imparable ingreso de chinos a Honduras: la mayoría llega por negocios

Tegucigalpa, Honduras.-

La presencia de ciudadanos chinos es cada vez más notoria en las principales ciudades de Honduras, sobre todo por la proliferación de comercios y la venta de artículos variados: calzado, ropa, motocicletas y hasta vehículos de origen asiático. “Se están expandiendo como conejos”, afirmó Nelson Abudeyes, un comerciante del centro de Comayagüela, quien ha sido testigo de primera fila de su presencia y de las dificultades para competir contra los empresarios chinos. Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) confirman que, pese a la asunción de un Gobierno que en campaña prometió reforzar lazos con Taiwán, en 2026 se mantiene un alto movimiento migratorio de chinos hacia Honduras, empujado por motivos comerciales y de negocios: hasta el 16 de julio de 2026, el país reportaba el ingreso de 622 personas de origen asiático procedentes de China continental. De ese número, 218 viajeros (uno de cada tres) indicaron que aterrizaron en Honduras por negocios o actividades comerciales, siendo este el principal motivo de viaje declarado por esta comunidad, según cifras revisadas por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium. En el mismo período de 2025, se reportó el ingreso de 906 personas de origen oriental desde China. Aunque los registros de 2026 evidencian una leve reducción, confirman que el flujo migratorio no mengua, pues el año pasado los negocios también fueron el principal motivo de viaje (382 casos, lo que representa dos de cada cinco).

Comercio chino

Comerciantes entrevistados por LA PRENSA Premium denunciaron la desaparición de un significativo número de tiendas en las principales ciudades del país debido a la instalación de comercios chinos, al estilo de bazares y grandes establecimientos. Sin embargo, una incógnita rodea a los microempresarios hondureños en el marco de esta expansión que explotó tras formalizar Honduras sus lazos con China: ¿de dónde obtienen tanto capital? Los comerciantes locales aseguran que sus pares asiáticos pagan hasta el doble de precio por el alquiler de un local o tienen la capacidad de adquirirlos directamente. Otros afirman que los comercios chinos también han resistido sin problema la asfixiante extorsión que sufre el emprendedor nacional; sin embargo, no hay una versión oficial de la Policía con respecto a este punto. La irrupción del capital chino en Honduras también parece sobrellevar los vaivenes de la política nacional. El gobierno del presidente Nasry Asfura asumió con cautela la promesa de romper relaciones con China y retomar las rotas con Taiwán, situación que genera un fuerte impacto económico en sectores productivos —como la camaronicultura—, comerciales —como las mipymes y comerciantes informales— y a nivel diplomático. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró que la balanza comercial entre Honduras y China continental continúa siendo ampliamente deficitaria. El empresario citó como ejemplo que en 2024 Honduras exportó alrededor de 37 millones de dólares a China, pero importó aproximadamente 2,560 millones de dólares; es decir, consumió 69.1 veces más de lo que vende al gigante asiático.

Ingresos de chinos

Dunia Erazo, administradora del mercado San Isidro de Comayagüela en la capital, declaró a LA PRENSA Premium que varios pequeños y medianos empresarios van rumbo a la quiebra porque los comerciantes chinos logran ingresar mercadería a bajo precio. “No sé en el gobierno anterior qué convenios tenían, pero era increíble; nos llenamos de chinos, que venden los mismos productos que nosotros y afectan a los compañeros que se quejan constantemente”, aseguró la dirigente. La observación de Dunia no dista de la realidad, aunque China, aún sin lazos diplomáticos, mantuvo un fuerte interés comercial con Honduras. Los datos del INM establecen que del 8 de agosto de 2014 al 16 de julio de 2026, un total de 7,653 personas de origen chino llegaron a Honduras de forma regular, de los cuales 2,800 lo hicieron por negocios (un 36%). Después siguen 1,933 personas que arribaron por turismo, 1,440 por residencia y 561 en viajes oficiales o delegaciones diplomáticas. Asimismo, la plataforma indica que en el mismo período solo salieron 4,913 asiáticos; es decir, 2,740 se quedaron en Honduras desarrollando alguna actividad, ya sea comercial o de trabajo. Los años con mayor movimiento migratorio corresponden a 2024, con 1,073 ingresos, y 2025, con 1,616, justo después del inicio de relaciones con China.

Regulación de negocios

Para la administradora del San Isidro, debería existir una mayor regulación de los negocios chinos: “Sería muy bueno por la competencia desleal; los hondureños sí pagamos impuestos y un extranjero no paga impuestos, viene a rematar o no sabemos cómo es el trato del pago de los impuestos para meter su producto”. Mientras que el comerciante Abudeyes señaló que la estrategia de los comerciantes chinos se asienta en los precios bajos. Él ofrece productos americanos de buena calidad, pero el comprador hondureño opta por lo más barato, “aunque solo le vaya a durar dos o tres días”. LA PRENSA Premium recorrió varios negocios de la capital y comprobó que los comerciantes ocupan grandes espacios con productos de imitación de marcas a precios bajos. Ante ello, desde el Congreso Nacional y el Gobierno se han anunciado medidas de regulación, en especial sobre el cumplimiento del pago de impuestos, debido a que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) están detenidas.

Giro diplomático con China 25 de marzo de 2023: El entonces gobierno de Xiomara Castro anuncia de forma oficial el fin de ocho décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán y el reconocimiento “de una sola China”.

El entonces gobierno de Xiomara Castro anuncia de forma oficial el fin de ocho décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán y el reconocimiento “de una sola China”. 26 de marzo de 2023: Un día después, Honduras formaliza sus relaciones bilaterales con China continental. Las autoridades prometieron convenios en materia económica y de cooperación.

Un día después, Honduras formaliza sus relaciones bilaterales con China continental. Las autoridades prometieron convenios en materia económica y de cooperación. 9 de junio de 2023: La entonces presidenta hondureña Xiomara Castro viaja a Shanghái como parte de la primera visita de Estado a China. El 11 de junio se inauguró la embajada de Honduras en ese país.

También se revisarán los permisos de trabajo de los ciudadanos chinos establecidos en el país. Juan Carlos Rodríguez, viceministro de Empleo y Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, declaró que no hay nuevas solicitudes de empresas chinas sobre permisos de trabajo para sus ciudadanos. “En la administración anterior sí hubo varios registros, pero en este momento justo no hay solicitudes de ingreso de empleados de origen asiático al país”, afirmó el funcionario.



Agregó que están en un proceso de investigación para verificar si las empresas a cargo de proyectos donde participa mano de obra china presentaron información verídica a la Secretaría. El analista en temas internacionales Graco Pérez expresó que, cuando Honduras no tenía relaciones con China Continental, sus ciudadanos solo podían entrar con visas consultadas, pero ahora llegan libremente y no hay ningún control. Aunque un gran número llega con la etiqueta de "inversionistas", en la práctica no se aprecian grandes inversiones de capital, a excepción de los comercios.

Relaciones con China