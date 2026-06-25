Embajada de China respalda a Honduras por descartar vínculos con Taiwán

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras reiteró este jueves que el país no mantiene conversaciones oficiales ni contactos diplomáticos con Taiwán para restablecer relaciones bilaterales, luego de recientes declaraciones emitidas por autoridades taiwanesas sobre un posible acercamiento. La aclaración fue respaldada por Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien afirmó que el Gobierno hondureño desmintió las versiones difundidas por funcionarios taiwaneses y ratificó el compromiso de Honduras con el principio de "una sola China". La controversia surgió después de que el viceministro político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Ming-Chi Chen, asegurara que su gobierno mantiene diálogo y consultas con figuras políticas y comunidades sociales en Honduras sobre un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

En respuesta, la Cancillería hondureña emitió un comunicado en el que sostuvo que "Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas" y reiteró que la política exterior del país se desarrolla conforme a sus compromisos diplomáticos vigentes. Por su parte, el portavoz chino señaló que Pekín tomó nota de la aclaración realizada por Honduras y sostuvo que el reconocimiento del principio de una sola China responde al consenso internacional. Además, afirmó que las relaciones diplomáticas entre ambos países han avanzado desde su establecimiento en marzo de 2023.

Foreign Ministry Spokesperson：Honduras is not engaged in any official talks or official contacts with Taiwan authorities aimed at restoring diplomatic relations



Hubei Media Group: It is reported that Taiwan’s so-called “deputy foreign minister” said that the Taiwan authorities... pic.twitter.com/Xa8ZieQzvi — Embajada de China en Honduras (@EmbChinaHn) June 25, 2026