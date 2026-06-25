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Embajada de China respalda a Honduras por descartar vínculos con Taiwán

Honduras negó conversaciones para restablecer relaciones con Taiwán, mientras China respaldó la postura oficial de la Cancillería

Embajada de China respalda a Honduras por descartar vínculos con Taiwán

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras reiteró este jueves que el país no mantiene conversaciones oficiales ni contactos diplomáticos con Taiwán para restablecer relaciones bilaterales, luego de recientes declaraciones emitidas por autoridades taiwanesas sobre un posible acercamiento.

La aclaración fue respaldada por Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien afirmó que el Gobierno hondureño desmintió las versiones difundidas por funcionarios taiwaneses y ratificó el compromiso de Honduras con el principio de "una sola China".

La controversia surgió después de que el viceministro político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Ming-Chi Chen, asegurara que su gobierno mantiene diálogo y consultas con figuras políticas y comunidades sociales en Honduras sobre un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Honduras niega gestiones para restablecer relaciones con Taiwán

En respuesta, la Cancillería hondureña emitió un comunicado en el que sostuvo que "Honduras no mantiene conversaciones ni gestiones oficiales con autoridades de Taiwán para restablecer relaciones diplomáticas" y reiteró que la política exterior del país se desarrolla conforme a sus compromisos diplomáticos vigentes.

Por su parte, el portavoz chino señaló que Pekín tomó nota de la aclaración realizada por Honduras y sostuvo que el reconocimiento del principio de una sola China responde al consenso internacional. Además, afirmó que las relaciones diplomáticas entre ambos países han avanzado desde su establecimiento en marzo de 2023.

"Desde que los dos países establecieron lazos diplomáticos, las relaciones China-Honduras, construidas sobre la base del principio de Una sola China, han crecido rápidamente, y el desarrollo económico y social de Honduras ha beneficiado de la cooperación práctica que ha tenido con China en diversos campos", expresó Guo Jiakun.

El funcionario chino agregó que los vínculos diplomáticos entre ambos países "sirven a los intereses fundamentales y a largo plazo de ambos países y pueblos" y reiteró que China continuará fortaleciendo la cooperación con Honduras bajo ese principio.

Mientras tanto, desde Taiwán, Ming-Chi Chen manifestó que existe disposición para restablecer la relación histórica con Honduras y aseguró que, de concretarse ese escenario, su gobierno reactivaría los programas de cooperación que estuvieron vigentes durante décadas.

"Si podemos restablecer nuestra amistad, estamos dispuestos a reanudar todos los proyectos de cooperación", declaró el funcionario taiwanés, quien además sostuvo que el eventual acercamiento permitiría ampliar la cooperación en áreas como salud, educación, agricultura, tecnología, acuicultura y desarrollo económico.

Chen también afirmó que Taiwán mantiene comunicación con líderes políticos y comunitarios hondureños, aunque la Cancillería de Honduras insistió en que no existen conversaciones oficiales para restablecer relaciones diplomáticas.

La relación diplomática entre Honduras y Taiwán se mantuvo desde 1941 hasta el 25 de marzo de 2023, cuando el gobierno hondureño decidió romper vínculos con Taipéi y establecer relaciones oficiales con la República Popular China, reconociendo el principio de "una sola China".

Aunque la posición oficial de Honduras descarta cualquier negociación diplomática con Taiwán, las declaraciones emitidas por ambas partes mantienen abierto el debate sobre el futuro de una relación que durante más de ocho décadas fue una de las alianzas más prolongadas de la política exterior hondureña y que sigue generando repercusiones en distintos sectores políticos, diplomáticos y económicos.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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