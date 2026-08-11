¿Son millonarios los hermanos Hilsaca, como piensan los hondureños?

La Ceiba, Atlántida

Tras el lamentable fallecimiento de Nasser Hilsaca catalogado como el hombre más obeso de Honduras con un peso aproximado de 630 libras ocurrido el pasado sábado 8 de agosto en el hospital Atlántida de La Ceiba, su hermana Básima Hilsaca rompió el silencio para aclarar la realidad de su familia. Contrario a la percepción popular en Honduras que los asociaba con una inmensa riqueza, los Hilsaca han sido en realidad una familia perseverante y luchadora. La vida de sus últimos descendientes estuvo marcada por duras pruebas económicas y de salud. La historia de los Hilsaca en el país comenzó en 1968, cuando sus padres, Isa José Hilsaca y Mirian de Hilsaca, emigraron muy jóvenes desde Palestina huyendo de los conflictos armados en Medio Oriente. La pareja se estableció inicialmente en Comayagua junto a su primera hija, Ángela, quien falleció trágicamente en 1971 a causa de una caída en su vivienda. Posteriormente nacieron en tierra hondureña sus otros tres hijos: Nimer, Básima y Nasser.

En 1972, el matrimonio se trasladó a La Ceiba, donde fundaron la tienda de telas y ropa "La Nueva". El negocio familiar operó hasta pocos meses después de la muerte de don Isa, un 16 de marzo de 2016, debido a la complicada situación financiera que atravesaban. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tuvimos que cerrar porque ya no podíamos operar el negocio por las dificultades. Habíamos tenido mucho gasto también, ya que mi hermano Nimer se enfermó y se gastó bastante", relató Básima. Nimer perdió la batalla contra el cáncer el 29 de mayo de 2017, tras un largo e costoso tratamiento que incluyó viajes a El Salvador en busca de atención médica especializada. Años después, el 6 de septiembre de 2020, falleció la matriarca de la familia, doña Mirian.

Trabajo diario, deudas y la dura realidad

Básima enfatiza que ni ella ni Nasser ostentaban lujos, sino que salían adelante con el esfuerzo diario. Antes de que su condición médica se lo impidiera, Nasser se ganaba la vida en el comercio informal. "´Nosotros somos luchadores. Mi hermano Nasser, antes de caer enfermo, se dedicaba a la venta de motores y ganaba su comisión por eso. Era bien inteligente; le pedían repuestos y motores de cualquier tipo y él los conseguía", recordó su hermana.

Lejos de la riqueza que muchos imaginaban, la realidad actual de la familia está marcada por los compromisos financieros pendientes. Se conoció que el edificio céntrico donde operó la tienda familiar actualmente se encuentra hipotecado, y los hermanos solían movilizarse en un vehículo antiguo conducido por Básima, el cual frecuentemente sufría desperfectos mecánicos.

"No tenemos entradas. Mi hermano dejó deudas de medicinas y de la persona que nos ayudaba a atenderlo, a quien se le debe, y yo tengo que ver cómo las pago", manifestó con preocupación.

El deterioro de salud de Nasser