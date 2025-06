"Hasta en su adolescencia comenzó a engordar, de niño era huesito, no era gordo"

La Ceiba, Honduras

Su traslado se convirtió en una operación inédita: fue evacuado por la parte exterior del tercer piso de un edificio ubicado en el barrio El Centro de La Ceiba, donde residía. El descenso fue coordinado por el Cuerpo de Bomberos y representó un gran desafío logístico por sus dimensiones y condición médica.

“Estoy con problemas graves de salud, si no me sacan de la casa, usted sabe lo que me va a pasar. Estoy grave, los médicos me han dicho que tengo que salir, estoy muy delicado”, declaró Ilsaca en exclusiva a Diario LA PRENSA.

Nasser había pasado los últimos cinco años encerrado en su cuarto bajo el cuidado de una prima, ya que su condición le impedía movilizarse. Durante ese tiempo, su salud se deterioró, y en los últimos días no pudo soportar más el dolor.